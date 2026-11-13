Microsoft: Χωρίς τέλος το παγκόσμιο μπλακάουτ – Νέα προβλήματα

Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης εμφανίζουν οι υπηρεσίες της Microsoft, μετά το εκτεταμένο τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, η πλήρης αποκατάσταση εξακολουθεί να εκκρεμεί, με την εταιρεία να αναζητά λύση για την οριστική αντιμετώπιση της βλάβης.

Το παγκόσμιο μπλακάουτ, που ξεκίνησε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, επηρέασε υπηρεσίες όπως το Outlook, το Microsoft Teams και το Copilot, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και στις ψηφιακές επικοινωνίες. Μέσα σε περίπου μία ώρα, η πλατφόρμα Downdetector κατέγραψε αναφορές δυσλειτουργιών από 74 χώρες και περιοχές, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση του περιστατικού.

Παρά τις συνεχείς τεχνικές παρεμβάσεις, η Microsoft δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επαναφορά των υπηρεσιών της, ενώ η αποκατάσταση εξελίσσεται με διαφορετικούς ρυθμούς ανά περιοχή.

Θετικά σημάδια, αλλά η βλάβη επιμένει

Στην τελευταία ενημέρωσή της, η αμερικανική εταιρεία γνωστοποίησε ότι οι προσπάθειες επανεκκίνησης των επηρεαζόμενων υποδομών αρχίζουν να αποδίδουν, καθώς ορισμένοι διακομιστές επιστρέφουν σταδιακά σε κανονική λειτουργία. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα σύνθετη. Όπως διαπιστώθηκε κατά τις τεχνικές δοκιμές, ορισμένοι από τους διακομιστές που επανεκκινούνται παρουσιάζουν εκ νέου δυσλειτουργίες μόλις αρχίσουν να δέχονται την κανονική κίνηση των χρηστών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι τεχνικές ομάδες επιχειρούν να ανακατανείμουν την κίνηση του δικτύου, να αυξήσουν τη διαθέσιμη υπολογιστική χωρητικότητα και να περιορίσουν προσωρινά συγκεκριμένα είδη συνδέσεων.

Παράλληλα, εξετάζεται η επαναφορά προηγούμενων ρυθμίσεων λογισμικού και δικτύου, ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόσφατες τεχνικές αλλαγές συνέβαλαν στην εκδήλωση της βλάβης.

Τι προκάλεσε το παγκόσμιο μπλακάουτ

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Microsoft, το πρόβλημα συνδέεται με την υπερφόρτωση μιας βασικής διαδικασίας των διακομιστών, η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων μεταξύ των χρηστών και των υπηρεσιών της εταιρείας. Όταν ο αριθμός των αιτημάτων αυξάνεται, το συγκεκριμένο σύστημα αδυνατεί να ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα να διακόπτονται οι συνδέσεις και να εμφανίζονται προβλήματα πρόσβασης, κυρίως στο Exchange Online και στο Outlook. Η εταιρεία διερευνά επίσης κατά πόσο μια πρόσφατη αλλαγή στη διαμόρφωση του δικτύου επηρέασε τη λειτουργία των υποδομών της. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διακοπή προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση, ενώ η ακριβής τεχνική αιτία εξακολουθεί να διερευνάται.

Σοβαρές επιπτώσεις σε τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις

Οι συνέπειες της διακοπής ξεπέρασαν κατά πολύ την αδυναμία αποστολής και λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επηρεάζοντας κρίσιμες επιχειρησιακές δραστηριότητες σε διαφορετικές ηπείρους. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, αεροπορικές εταιρείες στην Ινδία, μεταξύ των οποίων οι IndiGo και Akasa Air, αντιμετώπισαν προβλήματα στην επικοινωνία με τους πελάτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην Ταϊβάν, η βλάβη επηρέασε χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και επενδυτικούς οργανισμούς, ενώ καταγράφηκε ακόμη και ακύρωση προγραμματισμένης συναλλαγής επαναγοράς ομολόγων. Αντίστοιχες δυσλειτουργίες σημειώθηκαν στην Αυστραλία, στη Σιγκαπούρη και στην Ιαπωνία, όπου επηρεάστηκαν επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση χρηματοπιστωτικών οργανισμών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας και να επιστρέψουν σε τηλεφωνικές συνεννοήσεις, εναλλακτικές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ακόμη και φαξ. Η διακοπή ανέδειξε την εξάρτηση της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας από τις ψηφιακές υποδομές ενός περιορισμένου αριθμού τεχνολογικών εταιρειών.

Ποιες υπηρεσίες της Microsoft αντιμετωπίζουν προβλήματα

Το μεγαλύτερο μέρος των δυσλειτουργιών εντοπίζεται στο Exchange Online και στο Outlook, όπου πολλοί χρήστες αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία ή αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων. Παράλληλα, προβλήματα έχουν αναφερθεί σε επιμέρους λειτουργίες των υπηρεσιών Microsoft 365, Teams, SharePoint και Copilot. Ειδικότερα, στο Teams επηρεάζονται λειτουργίες που συνδέονται με το Exchange, όπως η πρόσβαση σε ημερολόγια και ο προγραμματισμός συναντήσεων, ενώ οι βασικές δυνατότητες επικοινωνίας εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να λειτουργούν. Δυσκολίες αντιμετώπισαν επίσης εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η OpenAI και η Anthropic ανέφεραν προβλήματα στις συνδέσεις των υπηρεσιών τους με το περιβάλλον Microsoft 365.

Στο αποκορύφωμα της διακοπής, το Downdetector κατέγραψε περισσότερες από 130.000 αναφορές προβλημάτων στο Outlook, με το πραγματικό εύρος των επηρεαζόμενων χρηστών να μην μπορεί να προσδιοριστεί αποκλειστικά από τις συγκεκριμένες αναφορές.

Προειδοποιήσεις για ηλεκτρονικές απάτες με αφορμή τη βλάβη

Την ίδια στιγμή, τράπεζες και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο ηλεκτρονικής εξαπάτησης, καθώς επιτήδειοι ενδέχεται να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την αναστάτωση που έχει δημιουργήσει το παγκόσμιο τεχνικό πρόβλημα.

Η Standard Chartered στη Σιγκαπούρη και η ING στην Αυστραλία έχουν καλέσει τους πελάτες τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτα μηνύματα και τηλεφωνήματα από πρόσωπα που εμφανίζονται ως τεχνικοί υποστήριξης. Οι χρήστες καλούνται να μην παραχωρούν κωδικούς πρόσβασης ή δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των συσκευών τους και να επιβεβαιώνουν κάθε επικοινωνία μέσω των επίσημων καναλιών των εταιρειών.

Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα η οριστική αποκατάσταση

Παρά τη μερική επαναφορά ορισμένων υπηρεσιών, η Microsoft εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές τεχνικές προκλήσεις, καθώς επιδιώκει να επαναφέρει τους διακομιστές χωρίς να προκληθεί νέα υπερφόρτωση. Η σταδιακή αποκατάσταση σημαίνει ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να διαπιστώνουν βελτίωση, την ώρα που άλλοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη εκτίμηση για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης διατηρεί την αβεβαιότητα για επιχειρήσεις και οργανισμούς που βασίζουν την καθημερινή τους λειτουργία στις υπηρεσίες της εταιρείας.