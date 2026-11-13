Τρομάξαμε να την αναγνωρίσουμε με το νέο της λουκ

Νυχτοπερπάτησε ντυμένη στα κόκκινα και με νέο λουκ στα μαλλιά της και τρομάξαμε να την αναγνωρίσουμε. Εσείς καταλάβατε για ποια πρόκειται; Στο νυχτερινό κέντρο NOX πήγε να διασκεδάσει η Μαίρη Χατζηπαύλου και τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο Big Brother το 2025. Κατά την παρουσίασή της στο ριάλιτι είχε δηλώσει ότι εργαζόταν ως μοντέλο στη στήλη μόδας της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε δημόσια ότι δεν τη γνώριζε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τηλεοπτική συζήτηση.

Η Μαίρη Χατζηπαύλου απάντησε ότι δεν είχε προσχεδιαστεί η αναφορά της και τον προκάλεσε να την καλέσει στην εκπομπή του ώστε να γνωριστούν. Τον Σεπτέμβριο του 2025 κατέκτησε τον τίτλο Star GS Hellas 2025, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό Miss Universe.

Η συμμετοχή της πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 στην Ταϊλάνδη και αποτέλεσε τη σημαντικότερη μέχρι τότε διεθνή εμφάνισή της στον χώρο της ομορφιάς. Το μοντέλο πόζαρε στον φωτογραφικό μας φακό κατά την έξοδό του.