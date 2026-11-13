Γερονικολού σε Λιάγκα: «Είσαι τραχύς, δεν έχω όρεξη να έρχομαι»

Η Κατερίνα Γερονικολού φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και με το καλησπέρα «άδειασε» τον Γιώργο Λιάγκα πιάνοντάς τον εξαπήνης.
Κατερίνα Γερονικολού: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις; Χρόνια και ζαμάνια.
Γιώργος Λιάγκας: Όλο ο άντρας σου έρχεται εσύ δεν μας έρχεσαι.
Κατερίνα Γερονικολού: Σε συμπαθεί περισσότερο από ότι εγώ μάλλον.
Γιώργος Λιάγκας: Η αλήθεια είναι αυτή, εσύ γιατί δεν με συμπαθείς;
Κατερίνα Γερονικολού: Είσαι λίγο δύσκολος στις συνεντεύξεις, θέλει διαχείριση και δεν έχω πάντα την όρεξη.
Γιώργος Λιάγκας: Πες μου μία φορά που έχω φέρει σε δύσκολη θέση καλεσμένο μου.
Κατερίνα Γερονικολού: Πολλές το κάνεις, πολλές φορές.
Γιώργος Λιάγκας: Τι; Ποτέ.
Κατερίνα Γερονικολού: Τώρα γιατί ξεκινήσαμε έτσι;
Γιώργος Λιάγκας: Ποτέ δεν έχω φέρει σε δύσκολη θέση, δεν έχει φύγει κανένας και να έχει πει πως τον έφερα σε δύσκολη θέση.
Κατερίνα Γερονικολού: Δεν φιλτράρεις πάντα τις ερωτήσεις σου
Γιώργος Λιάγκας: Ποτέ δεν το έχω κάνει, και πριν από τη συνέντευξη αν μου πει κάποιος να μη θίξω ένα θέμα δεν το κάνω και αν είναι γραμμένη η συνέντευξη αν κάποιος λέει κάτι που τον εκθέτει το βγάζω στο μοντάζ. Τι θα κερδίσω να σε φέρω σε δύσκολη θέση;
Κατερίνα Γερονικολού: Τίποτα αλλά είναι θέμα προσέγγισης νομίζω. Είσαι κάποιος φορές λίγο τραχύς κατά τη γνώμη μου, οπότε δεν έχω πάντα τη ψυχολογία να έρθω σε σένα.
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