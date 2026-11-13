Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου στο δημαρχείο

Έκρηξη σημειώθηκε σε λέβητα φυσικού αερίου στο δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση και υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι συνέπειες της έκρηξης φαίνεται πως περιορίζονται σε υλικές ζημιές. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν περισσότερα στοιχεία για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στον χώρο.

Το περιστατικό προκαλεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της έκρηξης και την κατάσταση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του δημοτικού κτιρίου, ζητήματα για τα οποία αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις.