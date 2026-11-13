Νίνο – Παπαμακαρίου: Η εκρηκτική συνεργασία που κερδίζει το κοινό

Η Θεσσαλονίκη ξέρει να διασκεδάζει, αλλά ξέρει και να επιλέγει! Και το κοινό της, που δικαίως θεωρείται ένα από τα πιο εκλεκτικά και απαιτητικά στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, φαίνεται πως βρήκε στο AYLA το πρόγραμμα που του ταιριάζει απόλυτα!

Η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ο Νίνο έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μουσικό δίδυμο, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή τις εντυπώσεις και κυρίως την αγάπη του κόσμου. Οι εμφανίσεις τους στο AYLA εξελίσσονται σε ένα από τα πιο δυνατά σημεία αναφοράς της φετινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, με την ανταπόκριση του κοινού να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μια συνεργασία με ξεχωριστή δυναμική.

Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, με διαφορετικές μουσικές διαδρομές αλλά κοινό παρονομαστή την αυθεντική επικοινωνία με το κοινό, συναντιούνται επί σκηνής σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ένταση, συναίσθημα, αγαπημένες επιτυχίες και αστείρευτη ενέργεια.

Η Μαριάννα Παπαμακαρίου, με τη μοναδική φωνή, την ερμηνευτική της δύναμη και τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία, και ο Νίνο, με τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, τις μεγάλες επιτυχίες και τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, συνθέτουν ένα μουσικό αποτέλεσμα που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Το AYLA έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή πρόταση νυχτερινής εξόδου, εκεί όπου η ποιότητα συναντά τη διασκέδαση και η μουσική γίνεται αφορμή για βραδιές που μένουν αξέχαστες.