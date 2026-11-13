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ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας για πρώτη φορά στα 48 του μετά από 18 μήνες προσπαθειών

13/11/2026 - 12:06 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Πατέρας για πρώτη φορά στα 48 του μετά από 18 μήνες προσπαθειών
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Τρισευτυχισμένος είναι γνωστός παρουσιαστής καθώς η σύντροφός του είναι έγκυος. Το ζευγάρι έκανε προσπάθειες να αποκτήσει παιδί και τελικά το κατάφεραν.

Πατέρας για πρώτη φορά στα 48 του μετά από 18 μήνες προσπαθειώνΠατέρας για πρώτη φορά ετοιμάζεται να γίνει στα 48 του χρόνια ο Κρις Μπράουν ο γνωστός Αυστραλός τηλεοπτικός παρουσιαστής, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η σύντροφός του, Λορέιν Μονφόρτε περιμένει το πρώτο τους παιδί, έπειτα από περίπου 18 μήνες προσπαθειών και μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή προς την απόκτηση οικογένειας.

Πατέρας για πρώτη φορά στα 48 του μετά από 18 μήνες προσπαθειών

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή την Παρασκευή μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του στον σταθμό KIIS FM, αλλά και με κοινή ανάρτηση του ζευγαριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο 48χρονος παρουσιαστής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, παραδεχόμενος ότι υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες φοβήθηκε πως το όνειρο της πατρότητας δεν θα πραγματοποιούνταν ποτέ.

Πατέρας για πρώτη φορά στα 48 του μετά από 18 μήνες προσπαθειών«Αυτό το περιμέναμε πολύ καιρό. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήμουν σίγουρος ότι θα συνέβαινε, αλλά τώρα αισθάνομαι ότι η στιγμή είναι η κατάλληλη. Πραγματικά δεν βρίσκω λόγια. Θα γίνω πατέρας. Όποιος έχει αντιμετωπίσει προβλήματα γονιμότητας γνωρίζει ότι πρόκειται για έναν από τους πιο δύσκολους και ψυχοφθόρους δρόμους. Αυτή ήταν η ζωή μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο», δήλωσε.

Πατέρας για πρώτη φορά στα 48 του μετά από 18 μήνες προσπαθειώνΗ 42χρονη Λορέιν Μονφόρτε αποκάλυψε ότι η εγκυμοσύνη προέκυψε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, επιβεβαιώνοντας ότι το ζευγάρι χρειάστηκε να ακολουθήσει διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Πατέρας για πρώτη φορά στα 48 του μετά από 18 μήνες προσπαθειών

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