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SHOWBIZ

Σπίτι Μαζωνάκη: Τα πλάνα από τη μετακόμιση και η παρουσία της Μαρίας

13/11/2026 - 11:57 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Σπίτι Μαζωνάκη: Τα πλάνα από τη μετακόμιση και η παρουσία της Μαρίας
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Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αδειάζει το σπίτι του καθώς ο ιδιοκτήτης θέλει το σπίτι. Το βράδυ της Πέμπτης ξεκίνησε η απομάκρυνση προσωπικών αντικειμένων από κατοικία που συνδέεται με τον γνωστό τραγουδιστή. Στο σπίτι βρέθηκε και η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, η οποία παρέμεινε στον χώρο για αρκετές ώρες, ακόμη και μετά την αποχώρηση του συνεργείου μεταφοράς και εκεί ήταν η κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

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Ένα λευκό επαγγελματικό βαν έφτασε έξω από την κατοικία, προκειμένου να παραλάβει και να μεταφέρει αντικείμενα από το εσωτερικό της. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με την παρουσία ενός άνδρα που ανέλαβε τη μεταφορά, ενώ στον χώρο βρισκόταν και η Μαρία Μαζωνάκη, η οποία φέρεται να επέβλεπε τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Σπίτι Μαζωνάκη: Τα πλάνα από τη μετακόμιση και η παρουσία της ΜαρίαςΗ διαδικασία εκκένωσης του ακινήτου βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, καθώς μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο αναμένεται η οικογένεια να παραδώσει τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη της κατοικίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της παρουσίας της οικογένειας στο ακίνητο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους της αποχώρησης.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αντικειμένων και την αποχώρηση του επαγγελματικού οχήματος, η Μαρία Μαζωνάκη παρέμεινε στο σπίτι για αρκετές ακόμη ώρες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εικόνες από την αποχώρηση της αδελφής του τραγουδιστή, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε μέσω του γκαράζ της κατοικίας.
Κατά το άνοιγμα της γκαραζόπορτας, έγινε ορατό το πολυτελές αυτοκίνητο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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