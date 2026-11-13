Αυτή είναι η σύντροφος του Κωστόπουλου; Η αποκάλυψη της Κουτσελίνη

Μία απρόσμενη αποκάλυψη για την προσωπική ζωή του Πέτρου Κωστόπουλου έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη, το πρωί της Παρασκευής μέσα από την εκπομπή της «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο γνωστός παρουσιαστής και πρώην εκδότης ενδέχεται να βρίσκεται σε νέα σχέση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η παρουσιάστρια, υπάρχουν πληροφορίες που συνδέουν ερωτικά τον Πέτρο Κωστόπουλο με τη Μαριαλένα Βούλγαρη, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο τηλεοπτικό reality «TV Queen». Ωστόσο, μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι διατηρούν σχέση, με τις σχετικές αναφορές να παραμένουν στο επίπεδο της φημολογίας.

Η Ζήνα Κουτσελίνη προχώρησε στη συγκεκριμένη αναφορά λίγο πριν από την προβολή συνέντευξης της Μαριαλένας Βούλγαρη, η οποία μίλησε στην εκπομπή για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή. Η παρουσιάστρια, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο η νεαρή γυναίκα να συμμετάσχει σε νέα τηλεοπτική παραγωγή, αναφέρθηκε στις πληροφορίες που κυκλοφορούν για την προσωπική της ζωή. «Εκεί λοιπόν υπάρχει και ένα κορίτσι που ενδεχομένως να είναι στο Μεγάλο Παζάρι, που κάποιες φωνές λένε ότι είναι η σύντροφος του Πέτρου Κωστόπουλου. Ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει ωραία επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η τοποθέτησή της προκάλεσε ενδιαφέρον, καθώς ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να διατηρεί χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή. Πάντως, η Ζήνα Κουτσελίνη δεν παρουσίασε περισσότερα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη φημολογούμενη σχέση, ενώ ούτε η Μαριαλένα Βούλγαρη τοποθετήθηκε επί του συγκεκριμένου ζητήματος στη συνέντευξη που ακολούθησε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Μαριαλένα Βούλγαρη αναφέρθηκε αρχικά στην επαγγελματική περίοδο που διανύει, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τις ευκαιρίες που έχουν προκύψει μετά τη συμμετοχή της στο «TV Queen». Όπως αποκάλυψε, έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμαστικά για το τηλεπαιχνίδι «Μεγάλο Παζάρι», στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη νέα τηλεοπτική παραγωγή. «Είμαι σε μια πολύ όμορφη και δημιουργική φάση στη ζωή μου και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Γνώρισα πολλά αξιόλογα άτομα μέσα από το TV Queen. Έχουμε κάνει δοκιμαστικά για το Μεγάλο Παζάρι», δήλωσε.

Παράλληλα, μίλησε για τη συνεργασία της σε βιντεοκλίπ του Νίκου Οικονομόπουλου, αποκαλύπτοντας ότι εκεί γνώρισε για πρώτη φορά τον δημοφιλή τραγουδιστή, για τον οποίο είχε ιδιαίτερα θετικά λόγια. «Γνώρισα πρώτη φορά τον Νίκο Οικονομόπουλο στο video clip του, είναι ευγενέστατος», σημείωσε.

Πέρα από τα επαγγελματικά της σχέδια, η Μαριαλένα Βούλγαρη μίλησε και για μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της, αποκαλύπτοντας ότι έχασε τη μητέρα της σε ηλικία μόλις 23 ετών. Η απώλεια αυτή άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά της, καθώς χρειάστηκε να αναλάβει τη φροντίδα της αδελφής της, η οποία είναι άτομο με αναπηρία.

Η ίδια περιέγραψε με συγκίνηση τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με την αδελφή της, εξηγώντας ότι, παρά τις δυσκολίες, η παρουσία της αποτέλεσε σημαντικό στήριγμα στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τον θάνατο της μητέρας τους. «Στα 23 έχασα τη μητέρα μου και ανέλαβα τη φροντίδα της αδελφής μου που είναι ΑμεΑ. Ένιωσα το συναίσθημα του να αναλαμβάνω όλη την ευθύνη ενός παιδιού, αδελφή μου βέβαια αλλά σαν παιδί μου την έχω. Είναι πολύ όμορφο, την λατρεύω, είναι μια γλύκα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η ευθύνη απέναντι στην αδελφή της λειτούργησε και ως σημαντικό ψυχολογικό στήριγμα σε μία περίοδο βαθιάς θλίψης. «Με κράτησε από το να μη πέσω ψυχολογικά, η απώλεια της μητέρας σε οποιαδήποτε ηλικία είναι κάτι πολύ σκληρό. Ο μπαμπάς μου ζει, απλά δεν ζει μαζί μας