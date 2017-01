Ανοια από τα ισχαιμικά εγκεφαλικά

Εκτεταμένες και με διάρκεια μηνών οι επιπτώσεις από τέτοια επεισόδια

Τα παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά ή «μίνι εγκεφαλικά» προκαλούν πολύ μεγαλύτερες παρενέργειες στον εγκέφαλο απ' ό,τι πιστεύαμε έως σήμερα.



Μάλιστα, όπως αποδεικνύει νέα έρευνα από το Medical University of South Carolina (MUSC), αυξάνουν κατά 25%-30% τις πιθανότητες ο ασθενής να παρουσιάσει αγγειακή άνοια, που είναι η δεύτερη σε συχνότητα μορφή γεροντικής άνοιας.



Οι ερευνητές που συμμετείχαν στη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism», επιχείρησαν για πρώτη φορά να μετρήσουν σε πειραματόζωα τα αποτελέσματα των μικροεγκεφαλικών για αρκετές εβδομάδες μετά την εμφάνισή τους.



Για να το πετύχουν αυτό, προκάλεσαν στα πειραματόζωα παροδικά επεισόδια, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της φωτοθρόμβωσης. Συνήθως είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν και να μελετηθούν εν ζωή τα αποτελέσματα ενός παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου. Αλλωστε, γι' αυτό και οι περισσότερες μελέτες γίνονταν μετά θάνατον, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να γίνει συσχετισμός με την εμφάνιση της γεροντικής άνοιας.

Στη διάρκεια των πειραμάτων οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα «μίνι εγκεφαλικά» επηρέασαν τελικά μια περιοχή του εγκεφάλου 12 φορές μεγαλύτερη από ό,τι πίστευαν ως σήμερα, ενώ και οι επιπτώσεις τους -καταστροφή εγκεφαλικού ιστού και φλεγμονή των νεύρων- ήταν πολύ πιο εκτεταμένες και διήρκεσαν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα απ' ό,τι πιστεύαμε, ακόμη και μήνες.

Ροή του αίματος



«Ακόμη και έπειτα από τρεις εβδομάδες, οι νευρωνικές ανταποκρίσεις στη ροή του αίματος (στον εγκέφαλο) είχαν αποκατασταθεί μόνο εν μέρει» σχολιάζει ο επικεφαλής της έρευνας δρ Andy Shih.



Από την άλλη, όμως, μια δεύτερη έρευνα αποδεικνύει ότι τουλάχιστον για τους πολύ ηλικιωμένους, ένας θεωρούμενος παράγοντας κινδύνου για άνοια -η υπέρταση- λειτουργεί τελικά υπέρ τους.

Ετσι, όπως έδειξε η δεύτερη έρευνα από το University of California Irvine, η υψηλή αρτηριακή πίεση μετά τα 80 στην πραγματικότητα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας κατά 42%!

Μάλιστα, αυτή την έρευνα, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Alzheimer & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association», δείχνει για πρώτη φορά ότι η υπέρταση μπορεί να μην αποτελεί παράγοντα κινδύνου για κάποια ηλικιακή ομάδα.