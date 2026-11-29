Τους γονείς του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου, έχει γνωρίσει η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία ταξίδεψε για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα, προκειμένου να βρεθεί κοντά στον αγαπημένο της.

Η παρουσιάστρια του MEGA επισκέπτεται συχνά το νησί του Ιονίου, όπου ζει και διατηρεί τις επιχειρήσεις του ο σύντροφός της. Αυτή τη φορά, μάλιστα, η βραδινή τους έξοδος είχε οικογενειακό χαρακτήρα, καθώς στην παρέα τους βρέθηκαν και οι γονείς του επιχειρηματία.

Την Κυριακή ο Στέφανος Νεδέλκος ανέβασε δύο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από τη διασκέδασή τους σε ένα από τα καταστήματά του. Στο πρώτο η Σίσσυ Χρηστίδου φαίνεται να διασκεδάζει με τη μητέρα του, ενώ εκείνος σχολίασε με χιούμορ: «Το ζέσταμα τελειώνει σιγά σιγά».

Λίγο αργότερα, ο επιχειρηματίας δημοσίευσε ακόμη ένα βίντεο, αυτή τη φορά με τους γονείς του να χορεύουν, γράφοντας: «Η μάνα μου και ο πατέρας μου τι φάση;».

Ο έρωτας που γεννήθηκε στην Κέρκυρα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος γνωρίστηκαν στην Κέρκυρα το περασμένο Πάσχα. Παρά το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η σχέση τους, το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους και αποφεύγει να μιλά δημόσια για την προσωπική του ζωή.

Το καλοκαίρι η παρουσιάστρια είχε περάσει αρκετές ημέρες στο νησί μαζί με τα παιδιά της και την καλή της φίλη, Χριστίνα Κοντοβά, απολαμβάνοντας τις διακοπές της με αγαπημένα της πρόσωπα.

Τον Οκτώβριο ο Στέφανος Νεδέλκος είχε μιλήσει στο Grecvoyage.gr για τη στάση του απέναντι στη δημοσιότητα. Αν και λόγω των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων βρίσκεται καθημερινά σε επαφή με πολύ κόσμο, ο ίδιος επιλέγει να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή.

«Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να μοιράζεσαι τα πάντα για να είσαι αληθινός», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο επιχειρηματίας.

Δείτε την συνάντηση της Χρηστίδου με τα «πεθερικά» της: