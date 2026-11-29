Τα Χριστούγεννα υποδέχθηκαν λίγο νωρίτερα η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, οι οποίοι στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο παρέα με αγαπημένα τους πρόσωπα. Μικροί και μεγάλοι ανέλαβαν δράση, με τον στολισμό να εξελίσσεται σε μια όμορφη γιορτινή συνάντηση.

Το απόγευμα της Κυριακής, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το σαλόνι, δείχνοντας στους ακολούθους της τόσο τις προετοιμασίες όσο και το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Με πιτζάμες και την πιο όμορφη παρέα γύρω από το δέντρο

Με τις πιτζάμες τους και τα κουτιά με τα στολίδια ανοιχτά, μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν γύρω από το δέντρο και φρόντισαν να του δώσουν την απαραίτητη χριστουγεννιάτικη λάμψη.

Το ψηλό δέντρο γέμισε με φωτάκια και μπάλες σε κόκκινες, λευκές και χρυσές αποχρώσεις, ενώ γιορτινή όψη απέκτησε και το υπόλοιπο σαλόνι. Κεριά και χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά κοσμούσαν το τραπέζι, ενώ ακόμη και στην τηλεόραση προβαλλόταν ένα γιορτινό σκηνικό.

«Στολίσαμε στολίσαμε !!! #christmas», έγραψε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες της.