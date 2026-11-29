Για τη μάχη που εξακολουθεί να δίνει με τον καρκίνο μίλησε ο Στέφανος Κορκολής, εξηγώντας πως, αν και αυτή την περίοδο η υγεία του βρίσκεται σε καλή κατάσταση, παραμένει προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο επιστροφής της ασθένειας.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» και στη Βασιλική Μπασιούρη, με αφορμή τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Μπάση. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η περιπέτεια της υγείας του άλλαξε τις προτεραιότητές του και τον βοήθησε να απομακρύνει από τη ζωή του όσα τον επιβάρυναν.

«Περνάω ακόμα την περιπέτεια, δεν έχει τελειώσει αυτό. Είναι ένας καρκίνος που έρχεται και φεύγει. Δόξα τω θεώ, αυτή τη στιγμή είμαι καλά, αλλά είμαι και προετοιμασμένος στην επόμενη ενδεχόμενη… Σου δίνει τη δυνατότητα όταν περνάς από τέτοιες ιστορίες να διώχνεις ό,τι τοξικό υπάρχει γύρω σου, είτε είναι άνθρωποι είτε δουλειές είτε οτιδήποτε».

Το όνειρο της συνεργασίας με τη Μαρινέλλα

Ο Στέφανος Κορκολής γύρισε επίσης πίσω στον χρόνο, θυμήθηκε τις συνεργασίες του με σπουδαίους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού και στάθηκε ιδιαίτερα στη Μαρινέλλα. Όπως εξήγησε, εκείνο που δεν έχει ξεχάσει είναι ο σεβασμός με τον οποίο τον αντιμετώπισε η μεγάλη ερμηνεύτρια, παρότι ο ίδιος ήταν ακόμη νέος στον χώρο.

«Είχα την ευτυχία να δώσω τραγούδια στον Γιώργο Νταλάρα, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τη Μαρινέλλα. Όταν έκανα δίσκο στη Mαρινέλλα, ήμουνα νεαρός στην ηλικία. Ήταν για εμένα ένα όνειρο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον σεβασμό αυτής της υπέρτατης απέναντι στον δημιουργό. Άσχετα αν εγώ δεν ήμουν τόσο φτασμένος. Είχε αγωνία για τον τρόπο που ερμηνεύει το τραγούδι μου και αν μου αρέσει. Δεν είναι τυχαίο τίποτα για αυτό είναι τόσο μεγάλη», δήλωσε ο Στέφανος Κορκολής.