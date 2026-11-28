Στο νέο τους σπίτι μετακόμισαν ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη μαζί με τις δύο κόρες τους, αποχωριζόμενοι την κατοικία στην οποία πέρασαν ένα σημαντικό μέρος της οικογενειακής τους ζωής.

Την είδηση έκανε γνωστή ο τραγουδιστής το απόγευμα του Σαββάτου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο ίδιος δημοσίευσε μια φωτογραφία από το παλιό τους σπίτι, το οποίο είχε σχεδόν αδειάσει, με ελάχιστα αντικείμενα και τις τελευταίες κούτες της μετακόμισης να έχουν απομείνει στο δωμάτιο.

«Ένα μεγάλο κεφάλαιο κλείνει»

«Ένα μεγάλο κεφάλαιο κλείνει… Bye bye», έγραψε ο Χάρης Βαρθακούρης, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με το τραγούδι της Δέσποινας Βανδή «Φεύγουμε καρδιά μου».

Η μετακόμιση πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του τραγουδιστή. Στα μέσα Οκτωβρίου, ο Χάρης Βαρθακούρης είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο, όταν γλίστρησε κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη γνωρίστηκαν μέσω Facebook το καλοκαίρι του 2009. Έκτοτε έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Μελωδία και τη Λιόνα, στις οποίες έχουν μεγάλη αδυναμία.

Από ένα like στο Facebook στον γάμο και τις δύο κόρες

Πιο ειδικά, η ιστορία αγάπης του Χάρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2009, όταν η μετέπειτα σύζυγος του τραγουδιστή έκανε like σε μια φωτογραφία του στο Facebook. Εκείνος θέλησε να μάθει ποια ήταν η γυναίκα που είχε αντιδράσει στη φωτογραφία του και κάπως έτσι άρχισαν να επικοινωνούν, περνώντας σύντομα από τα διαδικτυακά μηνύματα στις πολύωρες τηλεφωνικές συνομιλίες.

Τα πράγματα εξελίχθηκαν γρήγορα μεταξύ τους, καθώς τον Μάρτιο του 2010 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Κωνσταντινούπολη. Τον Δεκέμβριο του 2013 ακολούθησε ο θρησκευτικός γάμος τους στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Κεφαλάρι, ενώ την ίδια ημέρα βάφτισαν και τις δύο κόρες τους, τη Μελωδία και τη Λιόνα.

Το 2019 το ζευγάρι συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από το ταξιδιωτικό ριάλιτι «Globetrotters» του Star, όπου οι μεταξύ τους διαφωνίες και οι αυθόρμητοι διάλογοί τους συζητήθηκαν ιδιαίτερα. Στο πλαίσιο του παιχνιδιού, μάλιστα, ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους στο Λας Βέγκας.