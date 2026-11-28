Από κόσκινο πέρασαν τις φετινές στιλιστικές επιλογές των μεγαλύτερων σταρ, ανδρών και γυναικών, οι ειδικοί στον χώρο της μόδας του περιοδικού «British Vogue», ώστε να αναδείξουν τους πιο καλοντυμένους και τις πιο καλοντυμένες του 2026. Ξεχώρισαν ο νέος Τζέιμς Μποντ, που βρέθηκε δίπλα δίπλα με το επόμενο βασιλικό ζευγάρι της Βρετανίας και τους πιο κομψούς σταρ του τραγουδιού, του κινηματογράφου και της μόδας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν ήδη το πρόσωπο της Dior για την ανδρική μόδα και είχε φορέσει με επιτυχία στη μεγάλη οθόνη τη στολή του Μπάτμαν. Τώρα ήρθε και ο ρόλος του μυστικού πράκτορα 007 Τζέιμς Μποντ και το… γλυκό έδεσε, με αποτέλεσμα η «British Vogue» να τον έχει πρώτο πρώτο στους πιο καλοντυμένους το 2026. Βέβαια, ο 40χρονος Άγγλος ηθοποιός δεν κάνει μόνος του τις στιλιστικές επιλογές, αλλά εμπιστεύεται τυφλά τη διάσημη στιλίστρια Τέιλορ ΜακΝιλ, που τον έκανε να ξεχωρίσει στο φεστιβάλ της Βενετίας.

Στιλάτος ο νέος Τζέιμς Μποντ, Ρόμπερτ Πάτινσον / Profimedia

Η Αμάλ Κλούνεϊ, από την άλλη, επιλέγει μόνη της τα ρούχα που φοράει στις επίσημες εκδηλώσεις και το αποτέλεσμα δείχνει ότι «το έχει». Η 48χρονη δικηγόρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έχει αποκτήσει δίδυμα με τον σύζυγό της Τζορτζ Κλούνεϊ, ανακηρύχθηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης η πιο καλοντυμένη σταρ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, κλέβοντας τις εντυπώσεις τόσο όταν ντύθηκε επίσημα με δημιουργίες Tom Ford όσο και όταν επέλεξε casual look, με ρούχα που σχεδίασε η Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ.

Αμάλ Κλούνεϊ / Profimedia

Η ηθοποιός του Χόλιγουντ Ζεντέγια, την οποία η νεολαία της γενιάς Ζ εκτιμάει όσο οποιαδήποτε άλλη για τις υποκριτικές της ικανότητες, ήταν η πιο καλοντυμένη σταρ στην τελετή απονομής των βραβείων Emmy, τα οποία θεωρούνται τα «τηλεοπτικά Όσκαρ». Η 30χρονη ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με το φόρεμα Prada που επέλεξε ακολουθώντας τις συμβουλές του στιλίστα της Λο Ρόουτς. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όταν ζει στα προάστια του Λονδίνου με τον σύζυγό της Τομ Χόλαντ, προτιμάει πιο casual ρούχα.

Ζεντέγια / Profimedia

Περίοπτη θέση στη λίστα των πιο καλοντυμένων σταρ της χρονιάς της βρετανικής έκδοσης του περιοδικού «Vogue» έχουν η πριγκίπισσα Κέιτ και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, που αποτελούν το επόμενο βασιλικό ζευγάρι της Βρετανίας. Στα 44 χρόνια τους κάνουν μόνοι τους τις στιλιστικές επιλογές για τις δημόσιες εμφανίσεις τους, πιστοί στην απόφασή τους να είναι όσο το δυνατόν πιο λιτοί στη ζωή τους. Ειδικά η Κέιτ, αν και αποφεύγει να φορέσει πολύ ακριβές τουαλέτες και συχνά ξαναφοράει παλαιότερα φορέματα, καταφέρνει να εντυπωσιάζει με την κομψότητά της.

Πριγκίπισσα Κέιτ και πρίγκιπας Ουίλιαμ / Profimedia

Την Αγγλίδα Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς, που έγινε διάσημη μέσα από τη σειρά «Normal People», η βρετανική «Vogue» την ξεχώρισε για το γεγονός ότι οι στιλιστικές επιλογές της είναι μοναδικές, καθώς παραπέμπουν σε ρούχα εποχής. Όταν της το πρότεινε η στιλίστριά της Ντάνι Μισέλ, η Έντγκαρ-Τζόουνς το τόλμησε και δικαιώθηκε. «Σε αυτό το σημείο σκεφτόμαστε ακριβώς το ίδιο. Όταν δουλεύω μαζί της, νιώθω μια πολύ πιο σίγουρη εκδοχή του εαυτού μου» δήλωσε η 28χρονη ηθοποιός πλέκοντας το εγκώμιο της στιλίστριάς της.

Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς / Profimedia

Η Γκίλιαν Άντερσον περπάτησε τον Οκτώβριο πρώτη φορά στην πασαρέλα, στα 58 της χρόνια, στην επίδειξη μόδας της Miu Miu με τις δημιουργίες για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι του 2027. Μάλιστα η ηθοποιός, που συστήθηκε στο παγκόσμιο κοινό με τον ρόλο της Ντάνα Σκάλι στο «The X-Files» το 1993, εντυπωσίασε με τουαλέτα Miu Miu στην πρεμιέρα της ταινίας «Teenage Sex and Death at Camp Miasma» στο Φεστιβάλ των Καννών. «Συνειδητοποίησα ότι η μόδα είναι μια μορφή τέχνης» δήλωσε η Άντερσον, την οποία ντύνει η Μάρθα Γουόρντ.

Γκίλιαν Άντερσον / Profimedia

Με το κουτάλι έχει φάει τις πασαρέλες τα τελευταία 34 χρόνια η Κέιτ Μος, κυριαρχώντας στον χώρο της μόδας ως μοντέλο, οπότε δεν προκαλεί εντύπωση που η 52χρονη διαλέγει μόνη της τα ρούχα της και επιλέχτηκε ανάμεσα στους 50 πιο καλοντυμένους σταρ του 2026. Η Μος ήταν καλύτερα ντυμένη από όλους στο φετινό Met Gala που έγινε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Το κορυφαίο μοντέλο ανέδειξε με μοναδικό τρόπο τις δημιουργίες Saint Laurent που επέλεξε για τη βραδιά.

Κέιτ Μος / Profimedia

Τέλος, από τους 50 σταρ που διέπρεψαν φέτος για την εμφάνισή τους ξεχώρισε η Ντούα Λίπα. Σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό, η 31χρονη τραγουδίστρια φόρεσε το καλύτερο νυφικό της χρονιάς στον γάμο της με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ. Το νυφικό Chanel έφερε 480.000 χάντρες, 25.000 φτερά και χρειάστηκαν 1.155 ώρες κεντήματος στο χέρι για να ολοκληρωθεί. Η Λίπα είχε την ευτυχία να έχει δίπλα της τον πιο καλοντυμένο γαμπρό της χρονιάς, όπως αποφάνθηκε το δημοσίευμα, χάρη στο κοστούμι Louis Vuitton που φορούσε ο Τέρνερ.

Ντούα Λίπα / Profimedia