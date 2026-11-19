Μια εμφάνιση που έμοιαζε να έχει ξεπηδήσει από τις πιο εμβληματικές σελίδες της μόδας των ’90s πραγματοποίησε η Χέιλι Μπίμπερ, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αδυναμία της στο διαχρονικό στιλ.

Η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ και ιδρύτρια της επιτυχημένης εταιρείας καλλυντικών Rhode βρέθηκε στο NY Times DealBook Summit, στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, επιλέγοντας ένα σύνολο που παρέπεμπε ευθέως σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες γυναίκες της αμερικανικής υψηλής κοινωνίας: την Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι. Το κομμάτι που έκλεψε την παράσταση ήταν ένα ιδιαίτερο σακάκι από τη συλλογή Άνοιξη 1998 του διάσημου Ιάπωνα σχεδιαστή Γιότζι Γιαμαμότο. Η δημιουργία ξεχώριζε για τον όρθιο γιακά με το ακατέργαστο τελείωμα, τα ημιδιάφανα μανίκια και την πλάτη, αλλά και τη σειρά από μικρά κουμπιά που κοσμούσαν το μπροστινό μέρος.



Ωστόσο, το συγκεκριμένο σακάκι δεν ήταν απλώς ένα εντυπωσιακό vintage κομμάτι. Είχε συνδεθεί με μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι, η οποία το είχε φορέσει το 1998 σε φιλανθρωπικό γκαλά του Robin Hood Foundation, στη Νέα Υόρκη. Τότε, η σύζυγος του Τζον Κένεντι Τζούνιορ είχε συνδυάσει το ιδιαίτερο σακάκι με μια λευκή λινή φούστα, δημιουργώντας ένα σύνολο που έμελλε να μείνει στην ιστορία της μόδας. Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, η Χέιλι Μπίμπερ επέλεξε να επαναφέρει το συγκεκριμένο σχέδιο στο προσκήνιο, δίνοντάς του μια σύγχρονη διάσταση. Μάλιστα, εκπρόσωπος της επιχειρηματία έσπευσε να διευκρινίσει πως το σακάκι που φόρεσε δεν προερχόταν από την προσωπική γκαρνταρόμπα της Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι, αλλά επρόκειτο για το ίδιο σχέδιο του διάσημου οίκου. Η επιλογή της δεν ήταν τυχαία, καθώς η Χέιλι Μπίμπερ έχει δείξει πολλές φορές την αγάπη της για τη μινιμαλιστική αισθητική των ’90s, με την Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι να αποτελεί διαχρονική πηγή έμπνευσης. Η τελευταία είχε καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons της εποχής της, χάρη στις λιτές γραμμές, τα ουδέτερα χρώματα και την ανεπιτήδευτη κομψότητα που χαρακτήριζαν τις εμφανίσεις της.



Από τις χαρακτηριστικές στέκες στα μαλλιά μέχρι τα αυστηρά σακάκια και τις μίνιμαλ δημιουργίες, το προσωπικό της στιλ εξακολουθεί να επηρεάζει τις σύγχρονες τάσεις. Με τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η Χέιλι Μπίμπερ απέδειξε πως η μόδα μπορεί να αλλάζει διαρκώς, όμως ορισμένα κομμάτια παραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο.

