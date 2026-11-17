Έρωτας ήταν και πέρασε; Πολλές οι φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για το ζευγάρι περί χωρισμού του και η απουσία του ενός από τα γενέθλια του άλλου πυροδότησε τα σενάρια χωρισμού. Πολλές οι συζητήσεις γύρω από την προσωπική ζωή του Γιάνικ Σίνερ καθώς δημοσιεύματα διεθνών μέσων αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει ολοκληρωθεί η σχέση του με το μοντέλο Λάιλα Χασάνοβιτς.

Αφορμή για τα σενάρια στάθηκε η απουσία του Ιταλού πρωταθλητή του τένις από τον εορτασμό των 26ων γενεθλίων της συντρόφου του, που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν πέρασε απαρατήρητη, με τις εικασίες για πιθανή κρίση ανάμεσα στους δύο να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη δημοσιότητα.

Η Λάιλα Χασάνοβιτς γιόρτασε τα γενέθλιά της στη δανική πρωτεύουσα, ωστόσο η απουσία του Γιάνικ Σίνερ ήταν εκείνη που τράβηξε την προσοχή όσων παρακολουθούν την προσωπική ζωή του αθλητή.

Το γεγονός ότι ο Ιταλός τενίστας δεν βρέθηκε στο πλευρό της συντρόφου του σε μια τόσο ιδιαίτερη ημέρα αποτέλεσε την αφετηρία για μια σειρά δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη απομάκρυνση του ζευγαριού. Μέχρι στιγμής ούτε ο Γιάνικ Σίνερ ούτε η Λάιλα Χασάνοβιτς έχουν επιβεβαιώσει ότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.