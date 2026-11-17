Την καταγγελία του για άγρια σεξουαλική κακοποίησή του από τον Δημήτρη Λιγνάδη το 2011 επανέφερε χθες, στο Εφετείο, ο άνδρας που έχει μηνύσει τον γνωστό σκηνοθέτη και ηθοποιό για βιασμό του σε ηλικία 15 ετών.

Με λεπτομέρειες που προκαλούν αποτροπιασμό, ο μάρτυρας περιέγραψε ενώπιον δικαστών και ενόρκων τη γνωριμία του με τον κατηγορούμενο σκηνοθέτη, τις υποσχέσεις του για μια θέση στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και τον βιασμό που -όπως υποστηρίζει- υπέστη από τον κατηγορούμενο.

Ο 30χρονος σήμερα άνδρας κατέθεσε στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχοντας πίσω του τον Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος καθόταν στο εδώλιο και τον παρακολουθούσε προσεκτικά. Αρχικά, ο μάρτυρας αναφέρθηκε στην πρώτη επαφή του με τον σκηνοθέτη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε μέσω του 16χρονου τότε εξαδέλφου του, ο οποίος του είχε μιλήσει για έναν αναγνωρίσιμο ηθοποιό που αναζητούσε νέα ταλέντα. Ο ίδιος, που εκείνη την περίοδο ονειρευόταν να ασχοληθεί με την υποκριτική και το τραγούδι, επικοινώνησε με τον σκηνοθέτη και πρώην διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου μέσω facebook τον Απρίλιο του 2010.

Στο σπίτι του σκηνοθέτη

«Στα 15 μου μού φαινόταν πολύ εντυπωσιακό που γνώριζα έναν επώνυμο άνθρωπο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο καταγγέλλων και στη συνέχεια περιέγραψε ένα περιστατικό στο σπίτι του σκηνοθέτη, όταν οι φίλοι του αποχώρησαν και εκείνος έμεινε μόνος μαζί του. Οπως κατέθεσε, ο κατηγορούμενος άρχισε να τον αγγίζει, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη συμπεριφορά του ως κάτι φυσιολογικό μεταξύ ανθρώπων που είχαν αναπτύξει φιλική σχέση.

Ο μάρτυρας, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ένιωσε αμηχανία και φόβο, απομακρύνθηκε και ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμούσε τέτοιου είδους επαφή. Παρ’ όλα αυτά, η επικοινωνία τους δεν διακόπηκε. Ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι συνέχισε να δέχεται προσκλήσεις από τον Δημήτρη Λιγνάδη για θεατρικές παραστάσεις, διατηρώντας την προσδοκία ότι θα μπορούσε κάποτε να αποκτήσει πρόσβαση στον καλλιτεχνικό χώρο. «Πάνω σε αυτή την ελπίδα χτίστηκε και όλη μου η σχέση με τον κατηγορούμενο» είπε, εξηγώντας ότι ως νεαρός μετανάστης αισθανόταν πως η γνωριμία με έναν καταξιωμένο άνθρωπο μπορούσε να αλλάξει τη ζωή του.

Στη συνέχεια, ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε μεταγενέστερη επίσκεψή του στο διαμέρισμα του ηθοποιού, μαζί με φίλους του. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, ο κατηγορούμενος τους προσέφερε τσιγάρο με κάνναβη, ενώ ορισμένες συμπεριφορές του προκάλεσαν αμηχανία στην παρέα, με έναν από τους φίλους να προτείνει να φύγουν.

Ωστόσο, το κεντρικό σημείο της χθεσινής εξέτασης του μάρτυρα ήταν η συνάντηση, κατά την οποία ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βιάστηκε από τον Δημήτρη Λιγνάδη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, είχε προσκληθεί στο σπίτι του σκηνοθέτη προκειμένου να συζητήσουν για την επαγγελματική του προοπτική. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κατηγορούμενος του προσέφερε φαγητό, ποτό και τσιγάρο. Λίγο αργότερα, όμως, άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία. Τότε, όπως είπε, μετακινήθηκε προς τη βεράντα, αναζητώντας καθαρό αέρα, αλλά κατέρρευσε στον καναπέ.

Στοματικό σεξ

«Το μυαλό μου ήθελε να αντισταθεί, αλλά το σώμα μου δεν μπορούσε – είχα παραλύσει» είπε, για να υποστηρίξει πως τότε ο Δημήτρης Λιγνάδης τον εξανάγκασε σε στοματική σεξουαλική πράξη, ενώ ο ίδιος αδυνατούσε να αντισταθεί. Οπως ανέφερε, έχασε τις αισθήσεις του και ξύπνησε το επόμενο πρωί στο ίδιο σημείο, χωρίς να φορά το παντελόνι του. Στη συνέχεια ντύθηκε γρήγορα και εγκατέλειψε το διαμέρισμα, προσπαθώντας να μην τραβήξει την προσοχή.

Ο άνδρας υποστήριξε ότι, δύο ημέρες αργότερα, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος συμπεριφέρθηκε σαν να μην είχε προηγηθεί τίποτα. Η πρώτη του αντίδραση, όπως είπε, ήταν να του αναφέρει ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος φέρεται ότι του μίλησε για σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, ενώ του ανέφερε πως και η μητέρα του κινδύνευε να πεθάνει.

Ακολούθως, ο καταγγέλλων διέκοψε την επικοινωνία μαζί του και μετακόμισε στη Σουηδία. Ερωτηθείς από την εισαγγελέα γιατί δεν είχε καταγγείλει νωρίτερα το περιστατικό, επικαλέστηκε την ηλικία του αλλά και τη θέση της οικογένειάς του ως μεταναστών. Οπως είπε, φοβόταν ότι δεν θα μπορούσαν να αντιπαρατεθούν με έναν άνθρωπο που διέθετε ισχύ και αναγνωρισιμότητα.

Τέλος, απευθυνόμενος στην πρόεδρο του δικαστηρίου, ο 30χρονος τόνισε ότι δεν επιδιώκει οικονομικό όφελος, αλλά ζητά να ακουστεί η υπόθεσή του και να αποδοθεί δικαιοσύνη.