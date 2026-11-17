Η καταξιωμένη ηθοποιός με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε δηλώσεις της αποκάλυψε πως έκανε παρέα με τους γιατρούς της Καρνεάδου.

Ο λόγος για την Άριελ Κωνσταντινίδη που έκανε την αποκάλυψη που θα συζητηθεί καθώς με το ζευγάρι γιατρών έκανε παρέα για χρόνια. «Είχα εντυπωσιαστεί από τους γιατρούς στο Κολωνάκι και μάλιστα κάναμε και παρέα μέχρι και το 2015. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, βγαίνουν στο φως. Κάποιοι να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε.

Δεν ήμασταν φίλοι, είχαμε μια κοινωνική συναναστροφή, αλλά τι σημασία έχει; Για κάποιους επαγγελματίες και μάλιστα σε αυτό το χώρο είναι τόσο επικίνδυνοι που καλό είναι να βγουν και άλλοι, γιατί είναι πολλοί». Να θυμίσουμε πως στο ιατρείο της Καρνεάδου είχε πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και έχασε τη ζωή του με το ζευγάρι να βρίσκεται στη φυλακή καθώς κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή.