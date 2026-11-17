Συναγερμός σήμανε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου φακέλου, στο εσωτερικό του οποίου φέρεται να υπάρχει άγνωστη σκόνη. Η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών ήταν άμεση, ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση του ισογείου του κτηρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φάκελος είχε αποσταλεί από το εξωτερικό και ως παραλήπτης αναγραφόταν η διεύθυνση του υπουργείου. Κατά τον εντοπισμό του περιεχομένου του προκλήθηκε κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση ή η σύσταση της ουσίας που φέρεται να περιέχει.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του ύποπτου αντικειμένου ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, με το ισόγειο του υπουργείου να εκκενώνεται για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση του περιστατικού. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς περιέχει ο φάκελος, ούτε εάν η ουσία που εντοπίστηκε είναι επικίνδυνη. Παράλληλα, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τυχόν έκθεση εργαζομένων στο περιεχόμενό του ή για περιστατικά που απαιτούν ιατρική αντιμετώπιση.