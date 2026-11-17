Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς κορυφώνονται σήμερα, Τρίτη 17 , οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, ενώ το κέντρο της Αθήνας αναμένεται να αποκλειστεί σταδιακά λόγω της καθιερωμένης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία.

Η επέτειος ολοκληρώνεται με τη μεγάλη πορεία προς την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Ελληνική Αστυνομία να έχει καταρτίσει εκτεταμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανοίγουν στις 09:00 για την απόδοση τιμών στους αγωνιστές της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973, ενώ στις 13:00 προβλέπεται να ολοκληρωθεί η προσέλευση, ενόψει της προετοιμασίας για την πορεία.

Πάνω από 5.000 αστυνομικοί, drones και ελικόπτερο

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η αστυνομική παρουσία σε ολόκληρο το κέντρο της πρωτεύουσας, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς να συμμετέχουν στα μέτρα ασφαλείας.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, η ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, δημόσια κτίρια, καθώς και οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης drones και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία θα μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων, προκειμένου να υπάρχει διαρκής εποπτεία των συγκεντρώσεων και συντονισμός των αστυνομικών δυνάμεων.

Παράλληλα, προβλέπονται προληπτικοί έλεγχοι σε επιλεγμένα σημεία της πρωτεύουσας.

Κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό από τις 14:00

Σημαντικές αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή και στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, από τις 14:00 θα κλείσουν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής», με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η επαναλειτουργία τους θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικής εντολής των αρμόδιων αρχών, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και τις συνθήκες ασφαλείας. Τροποποιήσεις αναμένονται επίσης στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ, καθώς αρκετές γραμμές που διέρχονται από το κέντρο θα επηρεαστούν από τις κυκλοφοριακές απαγορεύσεις.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν γύρω από το Πολυτεχνείο

Από τις πρώτες πρωινές ώρες εφαρμόζονται περιορισμοί στη στάση, τη στάθμευση και την κυκλοφορία οχημάτων στους δρόμους γύρω από το ιστορικό συγκρότημα.

Μεταξύ των οδών που επηρεάζονται περιλαμβάνονται:

Η Πατησίων, από την Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα.

Η Στουρνάρη, μεταξύ Πλατείας Εξαρχείων και Γ’ Σεπτεμβρίου.

Οι πεζόδρομοι Τοσίτσα και Πολυτεχνείου.

Η Μπουμπουλίνας, από τη Στουρνάρη έως τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Οι οδοί Τζωρτζ, Μπόταση και Κάνιγγος, στα προβλεπόμενα τμήματά τους.

Η Σολωμού, η Καποδιστρίου, η Χαλκοκονδύλη και η Αβέρωφ.

Η Πλατεία Εξαρχείων και τμήματα των οδών Σπύρου Τρικούπη, Σόλωνος και Βερανζέρου.

Οι περιορισμοί επεκτείνονται και στις κάθετες οδούς, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων.

Από τις 06:00 απαγόρευση στάθμευσης σε κεντρικές λεωφόρους

Επιπλέον κυκλοφοριακά μέτρα εφαρμόζονται από τις 06:00 της Τρίτης, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε βασικούς οδικούς άξονες, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας. Στους δρόμους που επηρεάζονται περιλαμβάνονται η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ακαδημίας, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλίσσης Αμαλίας και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, καθώς και οι Πλατείες Ομονοίας και Συντάγματος.

Περιορισμοί προβλέπονται επίσης στις οδούς Αθηνάς, Φιλελλήνων, Βασιλέως Γεωργίου Α’, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό έως την Ομόνοια και στη Λεωφόρο Συγγρού, στο τμήμα από την Αθανασίου Διάκου έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και γύρω από την αμερικανική πρεσβεία

Καθώς η πορεία θα κινηθεί προς την αμερικανική πρεσβεία, ιδιαίτερα αυξημένοι θα είναι οι περιορισμοί στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στις κάθετες οδούς της. Τα μέτρα επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, τις οδούς Τσόχα, Σούτσου, Ζαχάρωφ, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Βεντήρη, Χατζηγιάννη Μέξη και Παπαδιαμαντοπούλου, καθώς και τμήματα των γύρω δρόμων.

Παράλληλα, προβλέπονται περιορισμοί στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα από την Κατεχάκη έως την Αλεξάνδρας, και στη Λεωφόρο Μεσογείων, από την Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου, επίσης στο ρεύμα προς το κέντρο. Στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου θα επηρεαστεί το ρεύμα προς Κηφισιά, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις προβλέπονται στην Αρδηττού και σε γειτονικές οδούς.

Σταδιακή εφαρμογή των μέτρων ανάλογα με την εξέλιξη της πορείας

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνει ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα προσαρμόζονται στις συνθήκες που θα επικρατούν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Αντίστοιχα, οι πολίτες που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια και τη λειτουργία των σταθμών. Οι εκδηλώσεις της 53ης επετείου του Πολυτεχνείου ολοκληρώνονται με την καθιερωμένη πορεία, τιμώντας τη μνήμη των αγωνιστών της αντιδικτατορικής εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973, που αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.