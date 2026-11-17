Χρόνο με το χρόνο η πορεία του Πολυτεχνείου… κλέβει την ουσία από την ίδια την εξέγερση. Ακούμε για τους χιλιάδες αστυνομικούς που θα περιφρουρήσουν την τάξη και την ηρεμία της πόλης, τους φόβους για έκτροπα και όλα τα σχετικά.

Με τον τρόπο αυτό, ίσως και αυτό να θέλουν μερικοί, χάνεται το νόημα της εξέγερσης.

Κι όμως το 1973, τον Νοέμβριο, αποτέλεσε σημείο καμπής. Για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο ο απλός κόσμος μπορούσε να ακούσει την… άλλη άποψη. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου ήταν ο πρώτος που εξέπεμπε από την Ελλάδα χωρίς κρατικό έλεγχο. Αυτός ήταν ο λόγος που όλη η Αθήνα ήταν συντονισμένη σε αυτόν.

Από το προσκλητήριο των φοιτητών δεν έλειψαν οι άνθρωποι της τέχνης με πρώτους τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές που ήταν αναγνωρίσιμοι. Μέσα στο Ίδρυμα ήταν οι σκηνοθέτες Παντελής Βούλγαρης και Θόδωρος Αγγελόπουλος. Γύρω νέοι, τότε, κινηματογραφιστές που αποτύπωναν σε φιλμ τα γεγονότα.

Ήταν και ηθοποιοί. Η Τζένη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος, ο Κώστας Βουτσάς που κάποια στιγμή χρειάστηκε να μεταφέρει τραυματίες σε ένα ΙΧ ενός ανθρώπου που ανέλαβε να τους οδηγήσει στο νοσοκομείο. Ήταν και ο Νίκος Ξυλούρης.

Η εισβολή του τανκς αποτυπώθηκε στο φιλμ των Ολλανδών κινηματογραφιστών που προβάλλεται κατά κόρον από τα κανάλια.

Υπάρχει όμως ένα ακόμα φιλμ από το πρωί του Σαββάτου όταν το Ίδρυμα είχε αδειάσει, αλλά τα τανκς διασχίζουν την Πατησίων και πυροβολούσαν στον αέρα για εκφοβισμό.

Ο απόηχος της εξέγερσης δεν κόπασε μέρες μετά, ούτε όταν ο Ιωαννίδης ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο. Ανάμεσα στα δεκάδες ντοκουμέντα υπάρχουν δύο κείμενα του Γ’ Σώματος Στρατού που αποκαλύπτουν τον φόβο αυτών που υποστήριζαν ότι ελέγχουν την κατάσταση.

Στο πρώτο κατηγορούνται οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων που ξεκινούσαν από την Αθήνα. Αναφέρεται ότι στα πρατήρια των εθνικών οδών που έβαζαν βενζίνη μετέφεραν στους πρατηριούχους ανυπόστατες φήμες για το τι συμβαίνει.

Επίσης γίνεται λόγος για καθηγητές που παροτρύνουν τους μαθητές τους να συμπαρασταθούν στους φοιτητές και καλούν τους αξιωματικούς που έχουν παιδιά μαθητές να ενημερώσουν σχετικά.

Κι όλα αυτά σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τα γεγονότα και το πραξικόπημα του Ιωαννίδη, στις 30 Νοεμβρίου. Μάλιστα είναι τόση η πρεμούρα των συντακτών που ζητούν εντός 20ημέρου ενημέρωση!

Το δεύτερο αναφέρεται σε γράμματα που παίρνουν στρατευμένοι και σε αυτά αναφέρονται επίσης, ανυπόστατες, κατά τους συντάκτες πληροφορίες για τα γεγονότα. Κι ακόμα, ανυπόστατες πάντα, πληροφορίες που επικοινωνούν οι στρατευμένοι που βρέθηκαν με άδεια στην Αθήνα την περίοδο των γεγονότων. Ομοίως καλούνται οι παραλήπτες να ενημερώσουν σχετικά. Κι όλα αυτά σχεδόν ένα μήνα μετά την εξέγερση, στις 14 Δεκεμβρίου!

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1800: Το αμερικανικό κογκρέσο συνέρχεται για πρώτη φορά στο Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον.

1815: Υπογράφεται συνθήκη στο Παρίσι μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας, με την οποία τα Ιόνια Νησιά αποτελούν ελεύθερο κράτος υπό την επωνυμία «Ηνωμένα Κράτη των Ιονίων Νήσων»και υπό την αποκλειστική προστασία της Μεγάλης Βρετανίας.

1821: Η Άρτα απελευθερώνεται από επαναστάτες Σουλιώτες και Ακαρνάνες υπό τον Γεώργιο Βαρνακιώτη.

1903: Από τη διάσπαση του Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος δημιουργούνται οι Μπολσεβίκοι, πλειοψηφία στα ρωσικά και οι Μενσεβίκοι, μειοψηφία.

1904: Ανακριτικό σώμα 40 ανδρών υπό τον ανθυπολοχαγό Γ. Τσόντο (Βάρδα), μπαίνει στην τουρκοκρατούμενη στη Μακεδονία για να οργανώσει τον αγώνα κατά των ξένων κομιτάτων.

1920: Αγγλία και Γαλλία συμφωνούν στην επάνοδο του Βασιλιά Κωνσταντίνου με τον όρο να οργανώσει μεγάλη τακτική επίθεση εναντίον του Κεμάλ στην Τουρκία.

1922: Ο πρώην Σουλτάνος Μωάμεθ ΣΤ’ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καταφεύγει στη Μάλτα.

1941: Ο Αμερικανός πρέσβης στο Τόκιο ειδοποιεί το Στέι Ντιπάρτμεν ότι υπάρχουν πληροφορίες για επικείμενη επίθεση των Ιαπώνων εναντίον του Περλ Χάρμπορ. Κανείς δεν τον παίρνει στα σπβαρά.

1941: Στην Αθήνα χιλιάδες φοιτητές αψηφούν τις αρχές Κατοχής και ζητούν βελτίωση της σίτισης και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για να μπορούν να διαβάζουν.

1954: Η ρήξη του Στρατάρχη Παπάγου με τον Σπύρο Μαρκεζίνη δημιουργεί ρήγμα στις τάξεις του Ελληνικού Συναγερμού ο άλλοτε οικονομικός εγκέφαλος της κυβέρνησης με 23 βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται.

1968: Ο Αλέκος Παναγούλης καταδικάζεται δις εις θάνατο για την απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Παπαδόπουλου.

1974: ΟΙ πρώτες εκλογές στην Ελλάδα από την πτώση της χούντας. Η Ν. Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή θριάμβευσε συγκεντρώνοντας ποσοστό 54,3%. Στη βουλή είχε 220 στους 300 βουλευτές.

1985: Ο αστυνομικός Αθανάσιος Μελίστας δολοφονεί τον 15χρονο μαθητή Μιχάλη Καλτέζα στα Εξάρχεια.

1991: Μήνυμα στα Σκόπια απευθύνει ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, την καλεί να πάψει να οικειοποιείται το όνομα Μακεδονία.

1992: Παραπέμπονται να δικαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων οι Γιώργος Κοσκωτάς, Γιάννης Μαντζουράνης και Αλίκη Κουτσόγιωργα με την κατηγορία της ενεργητικής δωροδοκίας και αποχής προϊόντος εγκλήματος από ιδιοτέλεια.

1997: Φανατικοί ισλαμιστές της οργάνωσης «Γκάμα αλ Ισλαμίγια» εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον τουριστών στο Λούξορ της Αιγύπτου. Σκοτώθηκαν 69 ξένοι (Γάλλοι, Ελβετοί, Γερμανοί, Ιάπωνες και Βρετανοί), τρεις αστυνομικοί και έξι έλη της οργάνωσης. Στις 18 Απριλίου 1996 η ίδια οργάνωση είχε δολοφονήσει 18 Ελληνες τουρίστες.

2003: Ο Άρντολντ Σβατσενέκερ, ο Αυστριακής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός εκλέγεται Κυβερνήτης στην Καλιφόρνια.

2019: Το πρώτο κρούσμα COVID-19 εντοπίζεται σε 55χρονο άνδρα που είχε επισκεφθεί αγορά στο Οχράν της επαρχίας Χουμπέι στην Κίνα.