Ένα νέο τηλεοπτικό εγχείρημα φαίνεται πως βρίσκεται πίσω από την απόφαση του Φωκά Ευαγγελινού να μη συμμετάσχει στη Eurovision 2027. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο γνωστός χορογράφος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 για την επιστροφή του «Dancing with the Stars».

Νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική του πορεία ετοιμάζεται να ανοίξει ο Φωκάς Ευαγγελινός, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο Αλέξης Μίχας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου.

Ο καταξιωμένος χορογράφος και creative director είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες, μέσα από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ότι δεν θα βρίσκεται στη Eurovision 2027. Τότε είχε επικαλεστεί αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τα επόμενα σχέδιά του.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο λόγος φαίνεται να είναι ένα μεγάλο project στον ΑΝΤ1. Συγκεκριμένα, ο Φωκάς Ευαγγελινός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το κανάλι για να ενταχθεί στην ομάδα του «Dancing with the Stars», το οποίο σχεδιάζεται να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Ο ίδιος έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με το συγκεκριμένο χορευτικό σόου, καθώς στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του προγράμματος. Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του, καθώς οι επαφές αφορούν τη γενικότερη παρουσία του στην ομάδα παραγωγής.

Πότε επιστρέφει το Dancing with the Stars

Ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει την επιστροφή του «Dancing with the Stars» στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν, με πιθανό ορίζοντα τις αρχές του 2027 και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο.

Το κανάλι του Αμαρουσίου επιδιώκει να επαναφέρει το χορευτικό σόου στην prime time ζώνη, επενδύοντας σε μια παραγωγή με λαμπερά πρόσωπα και υψηλές προσδοκίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πρόσωπο της παρουσίασης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρώτη επιλογή των στελεχών του ΑΝΤ1 είναι η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με τις προηγούμενες επιτυχημένες σεζόν του προγράμματος.

Οι συζητήσεις με την παρουσιάστρια βρίσκονται σε εξέλιξη και το κλίμα φέρεται να είναι θετικό, ωστόσο δεν έχει υπάρξει ακόμη οριστική συμφωνία, καθώς εξετάζονται οι λεπτομέρειες της συνεργασίας.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι πρώτες διερευνητικές επαφές για τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στον νέο κύκλο. Η παραγωγή αναζητά διαγωνιζόμενους από τον χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου, της μουσικής και του αθλητισμού, με στόχο να διαμορφώσει ένα δυνατό καστ για την επιστροφή του «Dancing with the Stars».