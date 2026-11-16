Η αγαπημένη Έφη Θώδη επιστρέφει με ανεβασμένη διάθεση και παρουσιάζει το «Σε Πήρα Σοβαρά», μια ξεχωριστή μουσική πρόταση που συνδυάζει την ελληνική μουσική παράδοση με σύγχρονο ήχο, έντονο ρυθμό και αστείρευτη ενέργεια. Το νέο τραγούδι κυκλοφορεί από την Alpha Records και έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό!

Με τη χαρακτηριστική φωνή, το αυθεντικό ταμπεραμέντο και το αστείρευτο κέφι που την έχουν καθιερώσει, η Έφη Θώδη δίνει τη δική της ξεχωριστή ερμηνεία σε μια παραδοσιακή μελωδία, η οποία αποκτά νέα μουσική ταυτότητα μέσα από τους στίχους της καταξιωμένης στιχουργού Ελένης Γιαννατσούλια.

Ένα πολύχρωμο music video στην καρδιά της Αθήνας!

Το «Σε Πήρα Σοβαρά» οπτικοποιείται μέσα από ένα εντυπωσιακό official music video, με φόντο την εμβληματική πλατεία Συντάγματος και τους δρόμους της Αθήνας.Με ανανεωμένη εμφάνιση, δυναμική παρουσία και μια κεφάτη γυναικεία παρέα στο πλευρό της, η Έφη Θώδη πρωταγωνιστεί σε ένα πολύχρωμο βίντεο γεμάτο ζωντάνια, κίνηση και θετική ενέργεια, μεταφέροντας με τον καλύτερο τρόπο το ανεβαστικό κλίμα του τραγουδιού.

Ξεπέρασε τις 50.000 προβολές από τις πρώτες ώρες!

Η νέα κυκλοφορία έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς το official music video ξεπέρασε τις 50.000 προβολές στο YouTube μέσα στις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας του, συγκεντρώνοντας θερμά σχόλια και ενθουσιώδη ανταπόκριση.

Για ακόμη μία φορά, η Έφη Θώδη αποδεικνύει πως ξέρει να ανανεώνεται, να εκπλήσσει και να χαρίζει στο κοινό τραγούδια με ξεχωριστό χαρακτήρα, παντρεύοντας την ελληνική μουσική παράδοση με μια φρέσκια και ανατρεπτική προσέγγιση.

Το «Σε Πήρα Σοβαρά» είναι εδώ για να ανεβάσει τη διάθεση και να γίνει η νέα αγαπημένη μουσική συνήθεια!

Το νέο τραγούδι της Έφης Θώδη «Σε Πήρα Σοβαρά» κυκλοφορεί από την Alpha Records και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

🎬 Official Music Video:

https://youtu.be/xSt44QP9OTE

🎧 Ακούστε το σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες:

https://orcd.co/sepirasovara

📻 WAV & MP3 για ραδιοφωνική χρήση:

https://drive.google.com/drive/folders/175HkIkNStcz48vQ9-ChT_g4CgcvH5fOe?usp=sharing

ALPHA RECORDS