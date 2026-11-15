Φαίη Σκορδά: Ο καλεσμένος είχε ανακοινωθεί και δεν εμφανίστηκε ποτέ

Μια απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, καθώς ο Νίκος Μουτσινάς, αν και είχε ανακοινωθεί ως καλεσμένος της Φαίης Σκορδά, τελικά δεν βρέθηκε στο πλατό.

Η παρουσία του γνωστού παρουσιαστή και ηθοποιού είχε προαναγγελθεί από την ίδια τη Φαίη Σκορδά ήδη από την εκπομπή του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου. Παράλληλα, το όνομά του περιλαμβανόταν και στην επίσημη ανακοίνωση του σταθμού για τους καλεσμένους του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, η προγραμματισμένη συνέντευξη δεν πραγματοποιήθηκε.

Αξιοσημείωτο είναι πως κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Φαίη Σκορδά δεν έκανε κάποια αναφορά στην απουσία του Νίκου Μουτσινά, ούτε έδωσε διευκρινίσεις στους τηλεθεατές σχετικά με την αλλαγή στον προγραμματισμό.

Μάλιστα, η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 παρουσίαζε αναλυτικά τη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί, με αφορμή τόσο την καλλιτεχνική διαδρομή του όσο και τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Οικογένεια Άνταμς».

Συγκεκριμένα, ο σταθμός ανέφερε: «Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, η Φαίη Σκορδά υποδέχεται τον Νίκο Μουτσινά, έναν από τους πιο αγαπημένους και πολυτάλαντους καλλιτέχνες της ελληνικής ψυχαγωγίας, που έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, συνδυάζοντας την υποκριτική, τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή και την τηλεοπτική παρουσίαση. Με το ανατρεπτικό του χιούμορ, τον αυθορμητισμό και την αμεσότητά του, ο Νίκος Μουτσινάς έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού μέσα από μια πολυδιάστατη διαδρομή στην τηλεόραση και το θέατρο. Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς», ενσαρκώνοντας τον εκκεντρικό, παθιασμένο και απολαυστικά αλλόκοτο Γκόμεζ Άνταμς, τον πατριάρχη της πιο ανατρεπτικής οικογένειας του θεάματος».