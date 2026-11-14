Σταύρος Φλώρος: Περπάτησε για πρώτη φορά με τεχνητό πόδι, έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό!

Τα πρώτα του βήματα με τεχνητό πόδι κατάφερε να κάνει ο Σταύρος Φλώρος, έξι μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που του κόστισε το αριστερό του πόδι. Ο πρώην παίκτης του Survivor δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από την προσπάθειά του να περπατήσει ξανά, δείχνοντας ένα μέρος από τη δύσκολη διαδρομή που ακολούθησε μετά τον ακρωτηριασμό του.

Ο Σταύρος Φλώρος μοιράστηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στιγμιότυπα από τις πρώτες φυσιοθεραπείες του με το τεχνητό μέλος, αλλά και εικόνες από την περίοδο που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Έξι μήνες γεμάτοι δυσκολίες, θεραπείες και προσπάθειες αποτυπώθηκαν σε μια ανάρτηση, με τον ίδιο να μιλά για τις μάχες που χρειάστηκε να δώσει μέχρι να καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Σταύρος Φλώρος: «Πέρασαν έξι μήνες, μετά από τρελές μάχες»

Ο πρώην παίκτης του Survivor θέλησε να μοιραστεί δημόσια την πρόοδο που έχει σημειώσει στην αποκατάστασή του. Μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβασε, έδειξε τα πρώτα του βήματα με το τεχνητό πόδι, περιγράφοντας πόσο δύσκολη ήταν η προσπάθεια να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

«Πέρασαν έξι μήνες, μετά από τρελές μάχες αποφάσισα να ανεβάσω τώρα τα πρώτα βήματα που κατάφερα να κάνω στην προσπάθειά μου να ξαναμπώ στην πραγματικότητα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Το τραγικό περιστατικό που του κόστισε το πόδι

Ο Σταύρος Φλώρος είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν ένα τουριστικό σκάφος πέρασε από πάνω του την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι, ενώ είχε τραυματιστεί σοβαρά και στο δεξί.

Από τότε ξεκίνησε μια δύσκολη περίοδος για τον νεαρό, ο οποίος χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του τραυματισμού του και να ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Πλέον, με τη βοήθεια των φυσιοθεραπειών και του τεχνητού μέλους, ο Σταύρος Φλώρος προσπαθεί να ανακτήσει σταδιακά την κινητικότητά του. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε καταγράφεται η προσπάθειά του να περπατήσει, καθώς συνεχίζει την αποκατάστασή του με στόχο να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.