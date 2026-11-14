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Ρία Ελληνίδου – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το «καυτό» τετ α τετ σε βραδινή έξοδο

14/11/2026 - 17:20 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Ρία Ελληνίδου - Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το «καυτό» τετ α τετ σε βραδινή έξοδο
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Χωρίς να παίρνουν τα χέρια τους ο ένας από τον άλλον πέρασαν τη βραδινή τους έξοδο η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Το ζευγάρι βγήκε για φαγητό με φίλους, αλλά, όπως φαίνεται, είχε μάτια μόνο ο ένας για τον άλλον. Αγκαλιές, τρυφερά τετ α τετ και χαμόγελα είχαν την τιμητική τους, με τα σχετικά βίντεο να κυκλοφορούν στα social media.

Ο έρωτάς τους καλά κρατεί και πλέον δεν έχουν κανέναν λόγο να τον κρύβουν. Η τραγουδίστρια και το γνωστό μοντέλο εμφανίστηκαν ιδιαίτερα διαχυτικοί, απολαμβάνοντας τη βραδιά τους χωρίς να τους απασχολούν τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ρία Ελληνίδου - Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το «καυτό» τετ α τετ σε βραδινή έξοδο

Αγκαλιά όλο το βράδυ και η Ελληνίδου στο μικρόφωνο

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν ξεκολλούν σχεδόν ο ένας από την αγκαλιά του άλλου. Τα τρυφερά στιγμιότυπα δίνουν και παίρνουν, με το ζευγάρι να δείχνει πως περνάει καλύτερα από ποτέ.

Και επειδή η βραδιά δεν θα μπορούσε να περάσει χωρίς τραγούδι, κάποια στιγμή ακούστηκε στο εστιατόριο η επιτυχία της Ρίας Ελληνίδου, «Εξηγήστε μου». Η τραγουδίστρια δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Άρπαξε το μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδά, χαρίζοντας στην παρέα της ένα μικρό, αυτοσχέδιο πρόγραμμα.

Ρία Ελληνίδου - Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το «καυτό» τετ α τετ σε βραδινή έξοδο

Από τις αγκαλιές στην «οικογένεια» με τον μικρό Πάρη

Οι νέες τρυφερές εικόνες έρχονται λίγες ημέρες μετά τη φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου και τον γιο του, Πάρη. Μια φωτογραφία που έκανε πολλούς να σταθούν όχι μόνο στο χαμόγελο των τριών, αλλά κυρίως στη λέξη που επέλεξε το μοντέλο για να τη συνοδεύσει: «Οικογένεια».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση άναψε συζητήσεις για το πόσο σοβαρά έχει προχωρήσει η σχέση τους. Οι δημοσιογράφοι, μάλιστα, δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη και ρώτησαν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου τι ακριβώς εννοούσε.

«Είναι πολύ μεγάλη, νομίζω, η λέξη οικογένεια. Κρύβει πάρα πολλά πράγματα από πίσω, πολλές έννοιες. Νομίζω θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να την αναλύσουμε. Πάντως είναι το πιο σημαντικό για τον οποιοδήποτε άνθρωπο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Δείτε το βίντεο από τη βραδινή έξοδο:

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Ιωάννα Τούνη: Η «απάντηση» μετά το «οικογένεια» του Αλεξάνδρου με την Ελληνίδου και τον μικρό Πάρη

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε φωτογραφία του Δημήτρη Σπυριδωνίδη με τον Πάρη, λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση «Οικογένεια» του Αλεξάνδρου με την Ελληνίδου.

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