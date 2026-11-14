Τραγωδία στο Ζεφύρι: Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες – «Έπεσαν στο κενό»

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στη φωτιά στο Ζεφύρι περιέγραψε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, μεταφέροντας όσα του ανέφεραν συνάδελφοί του για την τραγωδία του Σαββάτου.

Ο κ. Παπαντώνης μίλησε με δάκρυα στα μάτια για τις τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε, οι άνδρες φέρεται να έπεσαν σε υπόγειο χώρο του κτιρίου, όπου είχαν συσσωρευτεί σκουπίδια και είχε εκδηλωθεί φωτιά. Ο περιορισμένος χώρος και οι φλόγες φαίνεται πως δεν τους επέτρεψαν να βρουν διέξοδο.

Ζεφύρι: «Πάτησαν στη σκάλα και έπεσαν στο κενό»

Περιγράφοντας το εσωτερικό του κτιρίου, ο πρόεδρος του Σωματείου αναφέρθηκε σε μια περιστρεφόμενη σκάλα, κοντά στην οποία υπήρχε άνοιγμα που οδηγούσε στο υπόγειο. Όπως εξήγησε, οι πυροσβέστες φέρεται να έπεσαν στο κενό κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Διευκρίνισε, πάντως, ότι πρόκειται για πληροφορίες που του μετέφεραν συνάδελφοί του και όχι για περιστατικά που έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος.

«Yπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη από σκουπίδια και από φωτιά. Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό. Αυτά μου έχουνε πει.

Δεν ξέρω σε ποιο σημείο και πόσο μπορεί να ισχύει. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι που ρώτησα. […] Στο υπόγειο κάτω από τα σκουπίδια που ήτανε στη σκάλα, την περιστρεφόμενη. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούνε πάλι ήταν όλα μες στη φωτιά».



Ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης ανέφερε ακόμη ότι το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο και ότι η Πυροσβεστική είχε κληθεί πολλές φορές στο παρελθόν για περιστατικά φωτιάς στο ίδιο σημείο. Όπως υποστήριξε, πληρώματα του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού είχαν επέμβει επανειλημμένα στο συγκεκριμένο κτίριο.

Η περιγραφή του επικεντρώθηκε στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι δύο πυροσβέστες, καθώς βρέθηκαν σε έναν μικρό υπόγειο χώρο, με τη φωτιά να έχει εξαπλωθεί γύρω τους.