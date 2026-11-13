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Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονη – Τραυματίστηκε στο κεφάλι

13/11/2026 - 16:03 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονη – Τραυματίστηκε στο κεφάλι
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Τροχαίο ατύχημα με θύμα μία 14χρονη κοπέλα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε την ανήλικη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και να χρειαστεί η διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονη – Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Στρατού, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Από την παράσυρση η 14χρονη υπέστη κάκωση στο κεφάλι, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν την τραυματισμένη κοπέλα και να τη μεταφέρουν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

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Παρά τον τραυματισμό της στο κεφάλι, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανήλικη διακομίστηκε σε καλή γενική κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί πώς ακριβώς σημειώθηκε η παράσυρση.

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