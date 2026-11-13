Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονη – Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Τροχαίο ατύχημα με θύμα μία 14χρονη κοπέλα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε την ανήλικη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και να χρειαστεί η διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Στρατού, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Από την παράσυρση η 14χρονη υπέστη κάκωση στο κεφάλι, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν την τραυματισμένη κοπέλα και να τη μεταφέρουν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Παρά τον τραυματισμό της στο κεφάλι, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανήλικη διακομίστηκε σε καλή γενική κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί πώς ακριβώς σημειώθηκε η παράσυρση.