Άννα Μαρία Βέλλη: Οι 12 ώρες αγωνίας για τον πατέρα της στη Σίφνο

Μια ιδιαίτερα δύσκολη οικογενειακή εμπειρία επέλεξε να δημοσιοποιήσει η Άννα Μαρία Βέλλη, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι των μικρών ελληνικών νησιών όταν χρειάζονται άμεση και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκάλυψε ότι ο πατέρας της υπέστη εγκεφαλικό και η διακομιδή του από τη Σίφνο διήρκεσε, όπως είπε, 12 ώρες.

Η YouTuber και content creator, η οποία κατάγεται από τη Σίφνο και έχει πατέρα που ζει μόνιμα στο νησί, συνομίλησε με τους Έλληνες ευρωβουλευτές Μαρία Ζαχαρία και Νικόλα Φαραντούρη. Μέσα από την προσωπική της ιστορία θέλησε να περιγράψει την αγωνία μιας οικογένειας που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοβαρό περιστατικό υγείας σε ένα νησί, όπου οι δυνατότητες άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης είναι περιορισμένες.

«Χρειάστηκε να βάλω κονέ για να έρθει το ελικόπτερο του ΕΚΑΒ»

Η Άννα Μαρία Βέλλη περιέγραψε όσα συνέβησαν όταν ο πατέρας της υπέστη το εγκεφαλικό, εξηγώντας ότι η οικογένεια χρειάστηκε να περιμένει επί ώρες για τη μεταφορά του. Όπως ανέφερε, η αρχική κατεύθυνση που της δόθηκε από τον γιατρό ήταν να μεταφερθεί στη Σύρο, όπου όμως, σύμφωνα με την ίδια, δεν υπήρχε μονάδα αντιμετώπισης εγκεφαλικών επεισοδίων.

«Ονομάζομαι Άννα Μαρία Βέλλη, είμαι YouTuber τα τελευταία 13 χρόνια και content creator. Η καταγωγή μου είναι από τη Σίφνο, οπότε θέλω να μιλήσω ως άνθρωπος που κατάγεται από ένα μικρό νησί. Πολύ γρήγορα θα προσπαθήσω να πω μια ιστορία, ο πατέρας μου πριν από ενάμισι χρόνο έπαθε εγκεφαλικό. Ζει μόνιμα στο νησί, μας πήρε δώδεκα ώρες για να τον μεταφέρουμε», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να επιστρατεύσει προσωπικές γνωριμίες για να κινητοποιηθεί η διαδικασία αεροδιακομιδής.

«Λυπάμαι που θα το πω, αλλά χρειάστηκε να βάλω αυτό που λέμε στην Ελλάδα “κονέ” για να έρθει το ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, γιατί ο γιατρός μου έλεγε ότι πρέπει να σταλεί στη Σύρο, όπου δεν υπήρχε μονάδα για εγκεφαλικό ούτως ή άλλως. Χάσαμε 12 ώρες και αναγκαστικά έπρεπε να μπει σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, χωρίς να μπορούν να του κάνουν πραγματικά τίποτα, παρά μόνο να ελπίζουμε», συμπλήρωσε.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία επαρκούς μέριμνας για τους ανθρώπους που παραμένουν στα νησιά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. «Δεν υπάρχει μέριμνα, παρά μόνο τα καλοκαίρια. Για τους ανθρώπους που συντηρούν το νησί, που μένουν εκεί τον χειμώνα, υπάρχει κάποια ελπίδα; Ή πρέπει όλοι να φύγουν από τα νησιά;», διερωτήθηκε.

Η δημόσια παρέμβαση και το μήνυμα για τους κατοίκους των νησιών

Μετά την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Άννα Μαρία Βέλλη δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας γιατί επέλεξε να αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως σημείωσε, η εμπειρία της οικογένειάς της τής έχει επιτρέψει να γνωρίζει από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι ζουν μόνιμα σε μικρά νησιά.

«Ως παιδί που έχει μεγαλώσει στο νησί και με γονέα που διαμένει μόνιμα εκεί δυστυχώς τα θέματα των ελληνικών νησιών μου είναι πολύ γνώριμα. Μια συζήτηση που ακούω να συζητιέται χρόνια και πρακτικά δεν υπάρχει καμία αλλαγή για τους μόνιμους κατοίκους. Το να ζεις σε νησί ειδικά χειμώνα είναι να ελπίζεις να μην σου συμβεί κάτι…», έγραψε στη λεζάντα της.

Η ίδια πρόσθεσε ότι θα ήθελε να έχει ακούσει τις τοποθετήσεις και των υπόλοιπων Ελλήνων ευρωβουλευτών, σημειώνοντας ότι παραθέτει τις απαντήσεις που έλαβε από όσους συνομίλησε, αφήνοντας τα συμπεράσματα στους πολίτες.