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SHOWBIZ

Είναι 26 χρόνια παντρεμένοι και ελάχιστοι γνωρίζουν ότι είναι ζευγάρι

13/11/2026 - 14:00 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Είναι 26 χρόνια παντρεμένοι και ελάχιστοι γνωρίζουν ότι είναι ζευγάρι
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Οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί είναι παντρεμένοι 26 χρόνια κι όμως λίγοι γνωρίζουν για τη σχέση τους. «Το θέμα του παιδιού φυσικά και με έχει απασχολήσει. Έχει περάσει από τη ζωή μου σαν αέρας και σαν σκέψη πολλές φορές. Η ζωή έχει έρθει με τέτοιο τρόπο που δεν έχω δικό μου παιδί αλλά, μπορώ να διδάξω σε νέα παιδιά στο Ωδεία Αθηνών. Η Δέσποινα, με την οποία είμαστε πια 25 χρόνια μαζί, είναι περισσότερα από όσα μπορούσα να φανταστώ…

Είναι 26 χρόνια παντρεμένοι και ελάχιστοι γνωρίζουν ότι είναι ζευγάρι

Η Δέσποινα Κούρτη είναι η σύζυγός μου. Είμαστε ένα ήσυχο ζευγάρι», έχει πει ο Αργύρης Ξάφης σε συνέντευξή του. Ο ηθοποιός έκανε επίσημη πρεμιέρα στο θέατρο Κάρολος Κουν με την παράσταση «Ρόσμερσχολμ» και η σύντροφός του, Δέσποινα Κούρτη ήταν εκεί για να τον καμαρώσει. Μετά το τέλος της παράστασης πόζαραν αγκαλιά στον φωτογραφικό μας φακό. Είναι μαζί από το 1999, όταν γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της παράστασης «Βυσσινόκηπος».

Είναι 26 χρόνια παντρεμένοι και ελάχιστοι γνωρίζουν ότι είναι ζευγάρι
Νίκος Χατζόπουλος-Δέσποινα Κούρτη-Άντζελα Μπρούσκου

Η ηθοποιός σε συνέντευξή της ρωτήθηκε πόσο εύκολο είναι να δουλεύουν και να μοιράζονται και τη ζωή τους με εκείνη να απαντάει στο elculture.gr. «Καταρχάς δεν δουλεύουμε διαρκώς μαζί. Κάνουμε και άλλα πράγματα, και όντως αυτό είναι μια πολύ καλή ισορροπία. Και για οικονομικούς και για καλλιτεχνικούς λόγους. Και γιατί χρειάζεται –κι εγώ το χρειάζομαι και ο Αργύρης. Δεν μπορείς να είσαι μόνο σε ένα κλειστό σύστημα. Τροφοδοτείσαι και απέξω, πρέπει κιόλας. Αλλά στην ομάδα καταρχάς υπάρχει κοινό όραμα, κοινό γούστο, κοινά ερωτηματικά, κοινά βάσανα. Υπάρχουν τόσα πολλά κοινά που συνεννοείσαι γρήγορα, έχεις κερδίσει πάρα πολλά πράγματα που χρειάζονται για μια συνεργασία: ψάχνεις τα ίδια πράγματα, αντιμετωπίζεις τα έργα θεματικά, τα κάνεις γιατί μας τρώνε τα ίδια πράγματα. Είναι 26 χρόνια παντρεμένοι και ελάχιστοι γνωρίζουν ότι είναι ζευγάριΈπειτα, είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Μ’ αρέσει ο Αργύρης. Τον εκτιμώ πολύ και ως ηθοποιό και ως σκηνοθέτη. Και στα άλλα που κάνω, μου λείπει κάποια στιγμή και λέω: θα ήθελα τώρα πολύ να είμαι με τον Αργύρη και να μπορώ να το συζητήσω αυτό έτσι όπως το συζητάμε, και να το δοκιμάσω, και να μπω το βράδυ στο γραφείο του όπου είναι συνέχεια στον υπολογιστή, να χτυπήσω την πόρτα να πω: Να σου πω αυτή την ατάκα; Αυτό το κάνουμε συνέχεια και μου αρέσει. Τον θαυμάζω κιόλας. Μου αρέσει να παίζω μαζί του. Έχω ωραίο feedback, με καταλαβαίνει. Είναι πολύ μεγάλη χαρά».

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