Πρωτοσέλιδα Πρόγραμμα TV Espresso TV

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
SHOWBIZ
MEDIA
SPORTS
LIFESTYLE
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΖΩΔΙΑ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ESPRESSO TV

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ

#ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ #ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ #ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ #ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ #ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ #ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΛΗΣ #ΑΝΘΗ ΦΑΚΙΔΑΡΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ESPRESSO ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Όλα τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάθε πρωί από τις 06:00 ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV ANT1 Deepwater Horizon ALPHA Nations League: Πορτογαλία - Δανία ΣΚΑΪ The Voice of Greece Powered by Telekom Πρόγραμμα όλων των καναλιών ESPRESSO TV

The Ster Show – Πέρρης Κρητικός (13/11/2026)

Νέο επεισόδιο · Δες μας στο YouTube
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
FACEBOOK INSTAGRAM X TIKTOK YOUTUBE
Αναζήτηση

Πατήστε ESC για κλείσιμο

MEDIA

Πυρά Σφακιανάκη κατά Λιάγκα για τα πλάνα της βίλας Μαζωνάκη

13/11/2026 - 13:51 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Πυρά Σφακιανάκη κατά Λιάγκα για τα πλάνα της βίλας Μαζωνάκη
Facebook Tweet Messenger
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη της Espresso στην Google

Την έντονη αντίδραση του δημοσιογράφου Γιώργου Σφακιανάκη προκάλεσε η προβολή πλάνων από τη φωταγωγημένη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Με δημόσια ανάρτησή του, ο ίδιος υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί δική του δουλειά και είχε ήδη δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να γίνει αναφορά στο όνομά του κατά την τηλεοπτική μετάδοση.

Δημόσια καταγγελία κατά του Γιώργου Λιάγκα και της εκπομπής «Το Πρωινό» έκανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Σφακιανάκης, με αφορμή την προβολή βίντεο από τη φωταγωγημένη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, τα συγκεκριμένα πλάνα αποτελούν αποκλειστικό δικό του ρεπορτάζ και είχαν αναρτηθεί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία ημέρα πριν από την προβολή τους στον ΑΝΤ1. Ωστόσο, όπως αναφέρει, το υλικό παρουσιάστηκε στην εκπομπή με την ένδειξη «αποκλειστικό», χωρίς να αναφερθεί η προέλευσή του ή ο δημοσιογράφος που το κατέγραψε.

Ο Γιώργος Σφακιανάκης εξέφρασε την ενόχλησή του μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook, τονίζοντας πως πρόκειται για ζήτημα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και σεβασμού προς τη δουλειά των συναδέλφων.

Όπως σημείωσε, στα 30 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας δεν είχε χρειαστεί να τοποθετηθεί ξανά δημόσια με ανάλογο τρόπο. Μάλιστα, ζήτησε την άμεση επανόρθωση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποδέχεται ως δικαιολογία τον ισχυρισμό πως το υλικό μπορεί να έχει σταλεί από τηλεθεατές.

Χαρακτηριστικά, έγραψε πως «η έλλειψη σεβασμού ξεπέρασε κάθε όριο», ενώ αναφερόμενος στην πιθανή δικαιολογία «μας το έστειλαν τηλεθεατές», ξεκαθάρισε πως δεν την αποδέχεται.

Ολόκληρη η ανάρτησή του επικεντρώνεται στην ανάγκη να αναγνωρίζεται η πηγή κάθε δημοσιογραφικού υλικού, ειδικά όταν αυτό αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας και έχει ήδη δημοσιοποιηθεί από τον δημιουργό του.

Η πρόσφατη περιπέτεια υγείας του δημοσιογράφου

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Σφακιανάκης είχε αντιμετωπίσει το προηγούμενο διάστημα μια περιπέτεια με την υγεία του, η οποία χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. Στις 23 Οκτωβρίου 2026 είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τη νοσηλεία του, δημοσιεύοντας φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Στην ανάρτησή του είχε εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον στοματικό και γναθοχειρουργό Διονύση Ανδρεσσάκη, ο οποίος ανέλαβε την επέμβασή του, καθώς και προς το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου «Νίκος Κούρκουλος» για τη φροντίδα που έλαβε.

Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει και στη Μαριάννα Λάτση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη δημιουργία της συγκεκριμένης νοσοκομειακής δομής.

Διαβάστε ακόμη
Τρομάξαμε να την αναγνωρίσουμε με το νέο της λουκ
SHOWBIZ

Τρομάξαμε να την αναγνωρίσουμε με το νέο της λουκ

Πήγε να διασκεδάσει στις Θεοδωρίδου - Βανδή και πόζαρε με το νέο της λουκ στον φωτογραφικό μας φακό και τρομάξαμε να την αναγνωρίσουμε.

####
Facebook Tweet Messenger
Espresso News app
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ESPRESSO NEWS

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.

Κατεβάστε το από το Google Play Κατεβάστε το από το App Store
Σχετικά άρθρα