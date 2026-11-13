Πυρά Σφακιανάκη κατά Λιάγκα για τα πλάνα της βίλας Μαζωνάκη

Την έντονη αντίδραση του δημοσιογράφου Γιώργου Σφακιανάκη προκάλεσε η προβολή πλάνων από τη φωταγωγημένη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Με δημόσια ανάρτησή του, ο ίδιος υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί δική του δουλειά και είχε ήδη δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να γίνει αναφορά στο όνομά του κατά την τηλεοπτική μετάδοση.

Δημόσια καταγγελία κατά του Γιώργου Λιάγκα και της εκπομπής «Το Πρωινό» έκανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Σφακιανάκης, με αφορμή την προβολή βίντεο από τη φωταγωγημένη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, τα συγκεκριμένα πλάνα αποτελούν αποκλειστικό δικό του ρεπορτάζ και είχαν αναρτηθεί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία ημέρα πριν από την προβολή τους στον ΑΝΤ1. Ωστόσο, όπως αναφέρει, το υλικό παρουσιάστηκε στην εκπομπή με την ένδειξη «αποκλειστικό», χωρίς να αναφερθεί η προέλευσή του ή ο δημοσιογράφος που το κατέγραψε.

Ο Γιώργος Σφακιανάκης εξέφρασε την ενόχλησή του μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook, τονίζοντας πως πρόκειται για ζήτημα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και σεβασμού προς τη δουλειά των συναδέλφων.

Όπως σημείωσε, στα 30 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας δεν είχε χρειαστεί να τοποθετηθεί ξανά δημόσια με ανάλογο τρόπο. Μάλιστα, ζήτησε την άμεση επανόρθωση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποδέχεται ως δικαιολογία τον ισχυρισμό πως το υλικό μπορεί να έχει σταλεί από τηλεθεατές.

Χαρακτηριστικά, έγραψε πως «η έλλειψη σεβασμού ξεπέρασε κάθε όριο», ενώ αναφερόμενος στην πιθανή δικαιολογία «μας το έστειλαν τηλεθεατές», ξεκαθάρισε πως δεν την αποδέχεται.

Ολόκληρη η ανάρτησή του επικεντρώνεται στην ανάγκη να αναγνωρίζεται η πηγή κάθε δημοσιογραφικού υλικού, ειδικά όταν αυτό αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας και έχει ήδη δημοσιοποιηθεί από τον δημιουργό του.

Η πρόσφατη περιπέτεια υγείας του δημοσιογράφου

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Σφακιανάκης είχε αντιμετωπίσει το προηγούμενο διάστημα μια περιπέτεια με την υγεία του, η οποία χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. Στις 23 Οκτωβρίου 2026 είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τη νοσηλεία του, δημοσιεύοντας φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Στην ανάρτησή του είχε εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον στοματικό και γναθοχειρουργό Διονύση Ανδρεσσάκη, ο οποίος ανέλαβε την επέμβασή του, καθώς και προς το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου «Νίκος Κούρκουλος» για τη φροντίδα που έλαβε.

Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει και στη Μαριάννα Λάτση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη δημιουργία της συγκεκριμένης νοσοκομειακής δομής.