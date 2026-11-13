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ΑΤΖΕΝΤΑ

Ο Γιώργος Καριπίδης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

13/11/2026 - 13:30 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Ο Γιώργος Καριπίδης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
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Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Τα Ερωτικά Τραγούδια που Αγαπήσαμε» έρχεται την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τον ταλαντούχο ερμηνευτή Γιώργο Καριπίδη να ανεβαίνει στη σκηνή της αίθουσας «Γιάννης Μαρίνος».

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στη συναυλία ξεχωρίζει και η ανερχόμενη Ελευθερία Αγαπάκη, η οποία θα δώσει το δικό της μουσικό στίγμα σε μια βραδιά αφιερωμένη σε αγαπημένα τραγούδια. Η Ελευθερία Αγαπάκη αποτελεί μια νέα παρουσία που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει στο ελληνικό τραγούδι, με τη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη συναυλία να αποτελεί μια ακόμη σημαντική ευκαιρία να παρουσιάσει τις ερμηνευτικές της δυνατότητες μπροστά στο κοινό του Μεγάρου Μουσικής.

Ο Γιώργος Καριπίδης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο Γιώργος Καριπίδης, με τη χαρακτηριστική φωνή και την ξεχωριστή ερμηνευτική του ταυτότητα, έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία, συνεργαζόμενος με σημαντικά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως η Γιώτα Νέγκα, η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Άντζελα Δημητρίου, ο Λευτέρης Πανταζής, η Λένα Ζευγαρά, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο Βασίλης Δήμας, ο Λευτέρης Κιντάτος, η Μαριάννα Παπαμακαρίου, η Έλντα Πανοπούλου, η Βασιλική Νταντά και ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Σημαντικός σταθμός στην καριέρα του ήταν η εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνές μουσικό φεστιβάλ στο Pallati i Kongreseve των Τιράνων.

Με το τραγούδι «Μα έλα που ακόμα σ’ αγαπώ», σε δημιουργία του Γιάννη Πάριου και του Χάρη Βαρθακούρη, βρέθηκε ανάμεσα στους φιναλίστ, ξεχωρίζοντας μέσα από περισσότερες από 5.000 συμμετοχές.

Παράλληλα, ξεχώρισε με την τηλεοπτική του παρουσία στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νύχτα Στάσου», στο αφιέρωμα στη Λίτσα Διαμάντη, με οικοδεσπότες τους Χρήστο Νικολόπουλο, Λίνα Νικολακοπούλου, Μελίνα Ασλανίδου και Κώστα Μπαλαχούτη. Στη συναυλία θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, δύο τραγούδια που του εμπιστεύτηκαν κορυφαίοι δημιουργοί: το «Βραχυκύκλωμα» του Σταμάτη Κραουνάκη και το «Μα έλα που ακόμα σ’ αγαπώ» των Γιάννη Πάριου και Χάρη Βαρθακούρη.

Μαζί του θα εμφανιστούν επίσης ο Θάνος Τζάνης, η Αγγελική Δάρρα, η DIANA και η Βίκυ Καρνέζη, ενώ την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει η δημοσιογράφος Βίκυ Μπαφατάκη.

Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Μπάμπης Μερκούρης.

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου | 19:00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος».

Εισιτήρια:
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/ta-erotika-tragoudia-pou-agapisame/

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