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Γιώργος Κωνσταντίνου: Η τελευταία επικοινωνία με τη Μάρω Κοντού

13/11/2026 - 13:41 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Γιώργος Κωνσταντίνου: Η τελευταία επικοινωνία με τη Μάρω Κοντού
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Με συγκίνηση μίλησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου για τη Μάρω Κοντού, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους επικοινωνούσαν τηλεφωνικά μέχρι το τελευταίο διάστημα, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Ο 92χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στη θεατρική του πορεία και στην ενέργεια που εξακολουθεί να αντλεί από την εργασία του.

Για τη θεατρική του διαδρομή, την καθημερινότητά του στα 92 του χρόνια, αλλά και την απώλεια της Μάρως Κοντού μίλησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην εκπομπή «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Γιώργος Κωνσταντίνου: Η τελευταία επικοινωνία με τη Μάρω Κοντού

Με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν», ο σπουδαίος ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με την εργασία και εξήγησε πως η δημιουργικότητα και η ενασχόλησή του με το θέατρο είναι εκείνες που του δίνουν δύναμη να συνεχίζει.

«Πιστεύω ότι ο άνθρωπος παίρνει ζωή και ενέργεια από αυτό που κάνει. Πάντα τη λέω την ηλικία μου. Είμαι 92 ετών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά ήταν όταν αναφέρθηκε στη Μάρω Κοντού, με την οποία τον συνέδεαν πολλά χρόνια φιλίας και κοινής καλλιτεχνικής πορείας. Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους μιλούσαν στο τηλέφωνο μέχρι και το τελευταίο διάστημα, χωρίς εκείνη να του έχει αποκαλύψει το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Έτσι, η είδηση του θανάτου της τον αιφνιδίασε.

«Η Μάρω Κοντού ήταν μια από τις καλύτερές μου φίλες. Μια σπουδαία συνάδελφος. Μαζί ξεκινήσαμε τη ζωή μας. Είναι θλιβερή η απουσία της. Μέχρι την τελευταία στιγμή τηλεφωνιόμασταν, αλλά δεν ήξερα τίποτα. Μου ήρθε ξαφνικό», εξομολογήθηκε.

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 92 ετών.
Η είδηση της απώλειάς της προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου να θυμάται τη στενή φιλία που τους συνέδεε από τα πρώτα τους βήματα.

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