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Από τις χημειοθεραπείες στον γάμο: Η νέα ζωή πρώην παίκτριας του GNTM

13/11/2026 - 14:11 | | 3 λεπτά ανάγνωση
Από τις χημειοθεραπείες στον γάμο: Η νέα ζωή πρώην παίκτριας του GNTM
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Μια δύσκολη περιπέτεια υγείας που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή της πίσω της θέλει να αφήσει η Εβελίνα Σκίτσκο. Το μοντέλο, που έγινε γνωστό μέσα από το GNTM, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για τη διάγνωση καρκίνου του παχέος εντέρου, τις χημειοθεραπείες που ολοκλήρωσε, αλλά και τον γάμο που ετοιμάζει με τον σύντροφό της για το 2028.

Τη δική της δύσκολη διαδρομή μέχρι να αφήσει πίσω της τη μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου περιέγραψε η Εβελίνα Σκίτσκο, η οποία πλέον κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και κάνει σχέδια για την προσωπική της ζωή. Το μοντέλο, που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM, βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για όσα βίωσε από τη διάγνωση μέχρι την ολοκλήρωση των θεραπειών της.

Από τις χημειοθεραπείες στον γάμο: Η νέα ζωή πρώην παίκτριας του GNTM

Η ίδια αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024 και ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες τον Νοέμβριο του 2025. Όπως εξήγησε, εξακολουθεί να υποβάλλεται στους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους, ενώ η εμπειρία αυτή άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις.

«Είμαι πάρα πολύ καλά και κάνω τους ελέγχους που χρειάζεται. Χρειάζεται χρόνο, αλλά σίγουρα να κάνουμε ελέγχους. Διαγνώστηκα τον Μάρτιο του 2024. Τελείωσα τις χημειοθεραπείες πέρσι τον Νοέμβριο. Είναι λες και ξαναγεννιέσαι. Είναι μία διαδικασία που σε αλλάζει πολύ εσωτερικά. Καταλαβαίνεις ποια πράγματα έχουν αξία και ποια όχι και ποιοι φίλοι είναι δίπλα σου»,εξομολογήθηκε.

Ο έρωτας μέσα στην πιο δύσκολη περίοδο και ο γάμος το 2028

Μέσα από αυτή τη δύσκολη περίοδο προέκυψε και μια σημαντική γνωριμία για την Εβελίνα Σκίτσκο. Όπως αποκάλυψε, γνώρισε τον σύντροφό της τον πρώτο μήνα των χημειοθεραπειών, σε μια περίοδο κατά την οποία και οι δύο είχαν βιώσει προσωπικές απώλειες και συναισθηματικές δυσκολίες.

Η κοινή τους εμπειρία τούς έφερε κοντά και, όπως περιέγραψε, η σχέση τους αναπτύχθηκε από την πρώτη στιγμή μέσα από την αλληλοστήριξη και την κατανόηση.

«Με τον σύζυγό μου γνωριστήκαμε τον πρώτο μήνα της χημειοθεραπείας. Είχε χάσει και εκείνος έναν δικό του άνθρωπο και ήταν ένας δύσκολος χρόνος και για τους δύο μας. Ήρθε από το πουθενά η συνάντηση και δεθήκαμε αμέσως. Ήμασταν ευαίσθητοι εκείνη την περίοδο και αγκάλιασε ο ένας τον άλλο πραγματικά», ανέφερε.

Μάλιστα, το ζευγάρι έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για τον γάμο του, ο οποίος προγραμματίζεται για το 2028. Η ίδια εξήγησε πως οι διαδικασίες στην Κύπρο είναι αρκετά χρονοβόρες, γι’ αυτό και η ξεχωριστή αυτή ημέρα θα αργήσει λίγο ακόμη.

«Παντρευόμαστε και έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Βέβαια, στην Κύπρο είναι λίγο πιο χρονοβόρο. Θα είναι το 2028», αποκάλυψε η Εβελίνα Σκίτσκο.

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