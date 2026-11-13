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ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 3

Μαρία Θεοδωροπούλου: Λέει «ναι» στις νέες προκλήσεις

13/11/2026 - 14:19 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Μαρία Θεοδωροπούλου: Λέει «ναι» στις νέες προκλήσεις
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Η Μαρία Θεοδωροπούλου είναι μια δυναμική, δημιουργική και αισιόδοξη γυναίκα, που αγαπά τη ζωή, την εξέλιξη και τις νέες προκλήσεις. Παράλληλα, μία από τις μεγάλες της αγάπες είναι η δημιουργία περιεχομένου στα social media. Ως content creator, της αρέσει να εκφράζει τη δημιουργικότητά της, να μοιράζεται στιγμές και να επικοινωνεί με τον κόσμο με τον δικό της αυθεντικό τρόπο. Πάνω απ’ όλα όμως, είναι μητέρα δύο παιδιών, που αποτελούν την πιο πολύτιμη πλευρά της ζωής της και τη μεγαλύτερη πηγή αγάπης και δύναμης.

Μαρία Θεοδωροπούλου: Λέει «ναι» στις νέες προκλήσεις
ΣΠΟΥΔΕΣ: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

ΣΤΟΧΟΣ – ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ: Να εξελίσσομαι συνεχώς, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, χωρίς να σταματώ ποτέ να ονειρεύομαι. Παράλληλα, θα ήθελα να εξελιχτώ ακόμα περισσότερο ως content creator, να δημιουργήσω ουσιαστικές συνεργασίες με brands μόδας, ομορφιάς και lifestyle, και να χτίσω τη δική μου ξεχωριστή ταυτότητα στον ψηφιακό κόσμο.

Μαρία Θεοδωροπούλου: Λέει «ναι» στις νέες προκλήσεις

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ REALITY; Η αλήθεια είναι ότι δεν θα με ενδιέφερε να συμμετάσχω σε κάποιο reality. Σέβομαι όσους επιλέγουν αυτόν τον δρόμο, όμως προσωπικά δεν αισθάνομαι ότι είναι κάτι που με εκφράζει. Για εμένα η αναγνωρισιμότητα δεν είναι αυτοσκοπός. Σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο την αποκτάς και αυτό που έχεις να προσφέρεις.

Η ΣΧΕΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΑ SOCIAL MEDIA; Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου, τόσο ως μέσο ενημέρωσης όσο και ως χώρο δημιουργίας και προσωπικής έκφρασης. Δεν ακολουθώ συστηματικά influencers, ωστόσο, αν εμφανιστεί κάποιο περιεχόμενό τους στη ροή μου και μου κινήσει το ενδιαφέρον, θα το παρακολουθήσω.

Μαρία Θεοδωροπούλου: Λέει «ναι» στις νέες προκλήσεις

ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙΣ; Μπορώ να απολαύσω εξίσου ένα όμορφο δείπνο σε ένα προσεγμένο εστιατόριο, ένα χαλαρό ποτό σε κάποιο ατμοσφαιρικό μπαράκι, αλλά και μια πιο έντονη βραδιά με μουσική και χορό σε ένα club ή στα μπουζούκια. Πιστεύω ότι το μυστικό της καλής διασκέδασης δεν βρίσκεται τόσο στο μέρος όσο στους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου.

ΠΩΣ ΣΕ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΣΤΑ SOCIAL; Μέσα από τα προφίλ μου μοιράζομαι περιεχόμενο γύρω από τη μόδα, την ομορφιά, το lifestyle, τις γεύσεις και τις αυθεντικές στιγμές της καθημερινότητας.

Τα προφίλ μου είναι:

Instagram: @mar_theodoropoulou.

TikTok: @mar.theodoropoulou.

Facebook: Maria Theodoropoulou.

Μαρία Θεοδωροπούλου: Λέει «ναι» στις νέες προκλήσεις

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