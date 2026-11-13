Πέτρος Κωστόπουλος: Η πρώτη δήλωση για τη φημολογούμενη σχέση

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μετά τις φήμες περί νέας σχέσης και την αποκάλυψη της Ζήνας Κουτσελίνη της φερόμενης συντρόφου του μίλησε και απάντησε στο αν ισχύει και αν είναι ερωτευμένος.

Ο γνωστός παρουσιαστής και πρώην εκδότης μίλησε στο tlife και στον δημοσιογράφο Χρήστο Κούτρα, ξεκαθαρίζοντας ότι με τη Μαριαλένα Βούλγαρη διατηρούν κοινές παρέες, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη συνεχή ενασχόληση των μέσων ενημέρωσης με τις προσωπικές του σχέσεις.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν για την προσωπική του ζωή, εμφανίστηκε ιδιαίτερα λακωνικός, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω διαστάσεις στο ζήτημα. «Έχω βαρεθεί να απασχολώ και να ασχολούνται και οι άλλοι με την προσωπική μου ζωή. Ό,τι θέλει ας πει ο καθένας. Με την κοπέλα έχουμε κοινές παρέες», δήλωσε.

Η φημολογία ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής όταν η Ζήνα Κουτσελίνη, μέσα από την εκπομπή της «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ο Πέτρος Κωστόπουλος να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή.