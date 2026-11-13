Αδελφός Πύρρου Δήμα: Αναβολικά στον γιο του – Δίωξη για κακούργημα

Νέα, ιδιαίτερα σοβαρά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση ντόπινγκ που συγκλονίζει τον χώρο της ελληνικής άρσης βαρών, με πρωταγωνιστή τον Οδυσσέα Δήμα, αδελφό του τρεις φορές χρυσού Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα. Ο 58χρονος προπονητής συνελήφθη κατηγορούμενος για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η καταγγελλόμενη χορήγηση αναβολικών ακόμη και στον ανήλικο γιο του.

Σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμέλημα, ενώ παραπέμφθηκε ενώπιον τακτικού ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που διεξήχθη σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος φέρεται να προμηθευόταν και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024, αξιοποιώντας την ιδιότητά του ως προπονητή άρσης βαρών.

Η σοβαρότερη πτυχή της υπόθεσης αφορά τον ανήλικο γιο του προπονητή, ο οποίος ασχολείται με την άρση βαρών και βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία κατά τη διάρκεια αγωνιστικής διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, στον οργανισμό του ανιχνεύθηκε οξανδρολόνη, ένα συνθετικό αναβολικό στεροειδές που περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η χορήγηση της συγκεκριμένης ουσίας αποδίδεται στον ίδιο τον πατέρα και προπονητή του ανήλικου αθλητή.

Για την υπόθεση είχαν ήδη επιβληθεί πειθαρχικές κυρώσεις, με τον Οδυσσέα Δήμα να τιμωρείται με αποκλεισμό 12 ετών από την αθλητική δραστηριότητα, ενώ στον ανήλικο επιβλήθηκε αποκλεισμός διάρκειας 10 μηνών. Η εμπλοκή ενός ανηλίκου προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς η χρήση αναβολικών ουσιών εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, ιδιαίτερα σε οργανισμούς που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του 58χρονου, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Συλλόγου «Πύρρος» Γλυφάδας, όπου εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός φαρμακευτικών σκευασμάτων και άλλων αντικειμένων που εξετάζονται ως αποδεικτικά στοιχεία. Συνολικά κατασχέθηκαν 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν 17 δελτία αθλητών, οι οποίοι φέρονται να προπονούνταν από τον κατηγορούμενο, χωρίς ωστόσο τα συγκεκριμένα δελτία να είναι καταχωρισμένα στο όνομά του. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη ιδιόχειρες σημειώσεις, μία συσκευή κινητού τηλεφώνου και το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη δραστηριότητα που αποδίδεται στον προπονητή, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν την έκταση της προμήθειας και διάθεσης των απαγορευμένων ουσιών.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τα φαρμακευτικά σκευάσματα που κατασχέθηκαν δεν διαθέτουν την απαιτούμενη έγκριση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά και χαρακτηρίζονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών. Η οξανδρολόνη, που εντοπίστηκε στον ανήλικο αθλητή, ανήκει στην κατηγορία των αναβολικών ανδρογόνων στεροειδών και η χρήση της χωρίς ιατρική παρακολούθηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ορμονικές, ηπατικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές.

Η διακίνηση τέτοιων ουσιών εκτός του εγκεκριμένου ιατρικού πλαισίου αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση, καθώς συνδέεται τόσο με την προστασία της δημόσιας υγείας όσο και με τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αθλητικών αγώνων. Μετά τη σύλληψή του, ο Οδυσσέας Δήμας οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, όπου ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για δύο αδικήματα. Το πρώτο αφορά το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, ικανών να μεταβάλουν την αγωνιστική απόδοση ή να συγκαλύψουν τη χρήση τέτοιων ουσιών, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ’ επάγγελμα τέλεσης και του σκοπού προσπορισμού περιουσιακού οφέλους.

Το δεύτερο αδίκημα αφορά το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία, προκειμένου να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της δικογραφίας και να προετοιμάσει την απολογία του.