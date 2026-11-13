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«FOR YOU»: Οι καλεσμένοι της Σκορδά αυτό το Σαββατοκύριακο

13/11/2026 - 15:25 | | 2 λεπτά ανάγνωση
«FOR YOU»: Οι καλεσμένοι της Σκορδά αυτό το Σαββατοκύριακο
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Το «FOR YOU» με τη Φαίη Σκορδά δίνει και αυτό το Σαββατοκύριακο το πιο όμορφο ραντεβού με τους τηλεθεατές! Το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 09:50, στον ΑΝΤ1, η καλή διάθεση, το χαμόγελο, το χιούμορ και οι ξεχωριστές συναντήσεις έχουν την τιμητική τους, σε δύο πρωινά γεμάτα ζωντάνια και ενδιαφέρουσες ιστορίες.

«FOR YOU»: Οι καλεσμένοι της Σκορδά αυτό το Σαββατοκύριακο

Με τη ζεστασιά, την αμεσότητα και τον αυθορμητισμό της, η Φαίη δημιουργεί μια μεγάλη παρέα που μοιράζεται σκέψεις, εμπειρίες και στιγμές από την καθημερινότητα. Μαζί της, ο Άρης Καβατζίκης, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Δέσποινα Τσόκου, ο Δημήτρης Μπάρμπας, ο αγαπημένος Mr Music, η Νάνσυ Νικολαΐδου και ο chef Γιώργος Τσούλης, δίνουν ο καθένας τη δική του ξεχωριστή πινελιά στα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Φαίη Σκορδά

Και αυτή την εβδομάδα, τρία αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής και της ψυχαγωγίας έρχονται στην παρέα του «FOR YOU».

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στο πλατό του «FOR YOU» έρχονται ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου. Δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί, με ξεχωριστή πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αλλά και ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου. Συνοδοιπόροι στη ζωή και στην τέχνη, έχουν χτίσει μια δυνατή σχέση που αντέχει στον χρόνο, με θεμέλια την αγάπη, τον αμοιβαίο θαυμασμό, τον σεβασμό και το χιούμορ.

Μαξίμου και Χειλάκης

Έχοντας μοιραστεί πολλές φορές την ίδια θεατρική σκηνή, συνεχίζουν να δημιουργούν μαζί, διατηρώντας τη μοναδική χημεία που τους ενώνει τόσο στη ζωή όσο και στην τέχνη. Φέτος, συναντιούνται ξανά επί σκηνής στο ψυχολογικό θρίλερ «Ο Θάνατος και η Κόρη» του Αριέλ Ντόρφμαν. Ένα καθηλωτικό έργο που εξερευνά τα όρια της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αντοχής.

«FOR YOU»: Οι καλεσμένοι της Σκορδά αυτό το Σαββατοκύριακο

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, η Φαίη Σκορδά υποδέχεται τον Νίκο Μουτσινά, έναν από τους πιο αγαπημένους και πολυτάλαντους καλλιτέχνες της ελληνικής ψυχαγωγίας, που έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, συνδυάζοντας την υποκριτική, τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή και την τηλεοπτική παρουσίαση.

«FOR YOU»: Οι καλεσμένοι της Σκορδά αυτό το ΣαββατοκύριακοΜε το ανατρεπτικό του χιούμορ, τον αυθορμητισμό και την αμεσότητά του, ο Νίκος Μουτσινάς έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού μέσα από μια πολυδιάστατη διαδρομή στην τηλεόραση και το θέατρο. Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς», ενσαρκώνοντας τον εκκεντρικό, παθιασμένο και απολαυστικά αλλόκοτο Γκόμεζ Άνταμς, τον πατριάρχη της πιο ανατρεπτικής οικογένειας του θεάματος.

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