Αποκάλυψη για τους διευθαρμένους της Μυκόνου: Αστυνομικοί «χόρευαν» στους ρυθμούς του «Mr Χωριάτικο»

Το δίκτυο επαφών που φέρεται ότι είχε δημιουργήσει ο Αγγελος Γιαννακόπουλος δεν περιοριζόταν στον επιχειρηματικό κόσμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που φέρνει στο φως η «Espresso», οι διασυνδέσεις του έφταναν έως το εσωτερικό της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου δύο αστυνομικοί οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στη Μύκονο φέρεται ότι είχαν τεθεί στην υπηρεσία των επιχειρηματικών του συμφερόντων. Με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά, παρείχαν πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους, υπηρεσιακά απόρρητα και κινήσεις των αστυνομικών Αρχών, εξασφαλίζοντας στον ίδιο και στους συνεργάτες του ένα πολύτιμο πλεονέκτημα, να γνωρίζουν εκ των προτέρων πότε και πού επρόκειτο να κινηθεί η Αστυνομία.

Οσο ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης, τόσο αποκαλύπτεται το εύρος των διασυνδέσεων που φέρεται ότι είχε αναπτύξει ο Αγγελος Γιαννακόπουλος. Από την Αστυνομία μέχρι πρόσωπα με πρόσβαση σε δικαστικές διαδικασίες και κρατικές υπηρεσίες, ακόμη και σε φορολογικούς μηχανισμούς, όπως η ΑΑΔΕ, η έρευνα αναδεικνύει ερωτήματα για το κατά πόσο το επιχειρηματικό του δίκτυο αξιοποιούσε επαφές μέσα στον κρατικό μηχανισμό.

Στο στόχαστρο βρίσκονται δύο αστυνομικοί που υπηρετούσαν στη Μύκονο, ο Γ.Ο. και ο Μ.Β., οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία ως κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γ.Ο. φέρεται ότι λάμβανε από το 2022 έως τουλάχιστον τον Οκτώβριο του 2024 χρηματικό ποσό ύψους τουλάχιστον 300 ευρώ σε μηνιαία βάση από τον Αγγελο Γιαννακόπουλο. Το αντάλλαγμα ήταν να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσιακά απόρρητα, που γνώριζε λόγω της θέσης του, με σκοπό να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία διαχειριζόταν ο επιχειρηματίας. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την κατηγορία, ένας εν ενεργεία αστυνομικός φέρεται ότι λειτουργούσε ως εσωτερικός πληροφοριοδότης επιχειρηματία, μεταφέροντας πληροφορίες που κανονικά θα έπρεπε να παραμένουν αποκλειστικά εντός της υπηρεσίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση επιχειρηματία ο οποίος διαχειριζόταν το κατάστημα Negrita, στη Μύκονο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τις 29 Αυγούστου έως τις 6 Οκτωβρίου 2024 φέρεται ότι κατέβαλε στον εμπλεκόμενο αστυνομικό χρηματικά ποσά συνολικού ύψους τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Σκοπός των καταβολών, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ήταν να ενημερώνεται για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων στο κατάστημά του αλλά και για τυχόν καταγγελίες που το αφορούσαν.

Οι αστυνομικές και οι δικαστικές Αρχές εντόπισαν συγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις. Μεταξύ αυτών, μία κατάθεση 3.000 ευρώ στις 2 Σεπτεμβρίου 2024, μία δεύτερη ύψους 6.000 ευρώ σε λογαριασμό της συντρόφου του αστυνομικού και μία τρίτη ύψους 5.000 ευρώ στις 5 Σεπτεμβρίου. Ακόμα πιο αποκαλυπτικό για τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου μηχανισμού είναι ένα περιστατικό που καταγράφεται στις 11 Οκτωβρίου 2024.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Μ.Β. φέρεται ότι χρησιμοποίησε πληροφορίες από το αστυνομικό σύστημα Police On Line, προκειμένου να ενημερώσει για τα στοιχεία συγκεκριμένου προσώπου και οχήματος. Η αναζήτηση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε ζητηθεί από τον επιχειρηματία που είχε σχέση με το κατάστημα Negrita.

Η δικογραφία περιγράφει και ακόμα μία υπόθεση, αυτήν τη φορά με αντικείμενο την υπηρεσιακή μετακίνηση αστυνομικού. Τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Αγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται ότι πρόσφερε από κοινού με άντρα -ονόματι «Γιάννης»- το ποσό των 3.000 ευρώ στον αστυνομικό Ι.Ζ. προκειμένου να επιτύχει την αμοιβαία μετάθεσή του με τον Γ.Ο.

Η συγκεκριμένη μετάθεση, πάντως, δεν έγινε, ενώ από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι ο αστυνομικός στον οποίο έγινε η προσφορά αποδέχθηκε τα χρήματα.