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«Σύμπλευση» στον έρωτα για Ντέμη Νικολαΐδη και Βίβιαν Παπακωνσταντίνου

13/11/2026 - 14:50 | | 2 λεπτά ανάγνωση
«Σύμπλευση» στον έρωτα για Ντέμη Νικολαΐδη και Βίβιαν Παπακωνσταντίνου
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Μακριά από τα φώτα της αθηναϊκής δημοσιότητας -αλλά όχι και από τα αδιάκριτα βλέμματα- βρέθηκαν στη Σίφνο ο Ντέμης Νικολαΐδης και η γοητευτική διατροφολόγος Βίβιαν Παπακωνσταντίνου, η οποία φέρεται ότι είναι η νέα σύντροφος του παλαίμαχου άσου της ΑΕΚ.

Από τον Ηλία Μαραβέγια

Οι δυο τους ταξίδεψαν στο κυκλαδίτικο νησί για ιδιαίτερο σκοπό, καθώς συμμετείχαν μαζί με πολλούς ακόμα γιατρούς και εθελοντές σε μεγάλη δράση με επίκεντρο την υγεία των κατοίκων, ενώ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και τη φημισμένη σιφνέικη φιλοξενία.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου το πλοίο «Aqua Blue» μετατράπηκε σε πλωτό πολυιατρείο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΑΜΚΕ «Σύμπλευση» με γνωστό κοινωφελές ίδρυμα. Ομάδα 25 ιατρικών ειδικοτήτων έκανε δωρεάν εξετάσεις στους κατοίκους, με τον απολογισμό να είναι εντυπωσιακός: 347 άνθρωποι εξυπηρετήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 897 εξετάσεις.
Ο Ντέμης συμμετείχε στην εθελοντική ομάδα, αναλαμβάνοντας να υποδέχεται και να καθοδηγεί τους πολίτες, ενώ η Βίβιαν Παπακωνσταντίνου βρέθηκε -όπως πληροφορηθήκαμε- στο πλευρό των γιατρών, προσφέροντας τις υπηρεσίες της ως διαιτολόγος-διατροφολόγος.

«Σύμπλευση» στον έρωτα για Ντέμη Νικολαΐδη και Βίβιαν Παπακωνσταντίνου
Βίβιαν Παπακωνσταντίνου

Στην «Espresso» μίλησε αποκλειστικά ο Αγγελος Ατσονίος, λογιστής από τη Σίφνο, ο οποίος επισκέφθηκε το πλοίο μαζί με συγγενικά του πρόσωπα για να υποβληθεί σε εξετάσεις και είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τον Ντέμη. «Ο Ντέμης ήταν εκεί και υποδεχόταν τον κόσμο, έδινε οδηγίες και κατατόπιζε τους ανθρώπους ανάλογα με την ειδικότητα που χρειάζονταν. Εξυπηρετούσε κυρίως ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Είχαν πάει και παιδάκια, που τον αναγνώρισαν και φωτογραφήθηκαν μαζί του. Εβγαλα κι εγώ φωτογραφία. Είναι άνθρωπος με Α κεφαλαίο!» λέει χαρακτηριστικά στην εφημερίδα μας.

Ο ίδιος είχε γνωρίσει παλαιότερα τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή μέσω κοινής παρέας και, όπως μας εξομολογείται, εκείνος τον θυμόταν. «Μιλήσαμε λίγο και ανταλλάξαμε απόψεις για τη δράση. Μου έκανε, πραγματικά, μεγάλη εντύπωση το πόσο εξυπηρετούσε όλο τον κόσμο. Φυσικά, όσοι τον αναγνώρισαν, δεν έχασαν ευκαιρία να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί του. Σε κανέναν δεν χάλασε χατίρι. Το πιο σημαντικό όμως ήταν η εθελοντική προσφορά του» προσθέτει.

«Σύμπλευση» στον έρωτα για Ντέμη Νικολαΐδη και Βίβιαν Παπακωνσταντίνου
Ο Αγγελος Ατσονίος με τον Ντέμη Νικολαΐδη στο πλωτό πολυιατρείο

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν σταμάτησε στο πλωτό πολυιατρείο. Καθώς η έλευσή τους συνέπιπτε με τη γιορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, τα μέλη της εθελοντικής αποστολής βρέθηκαν το βράδυ στο παραδοσιακό πανηγύρι στη Μερισίνη. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Espresso», βρέθηκαν και ο Ντέμης με τη Βίβιαν, οι οποίοι προσκύνησαν και στη συνέχεια κάθισαν στο γιορτινό τραπέζι, δοκιμάζοντας την περίφημη σιφνέικη ρεβιθάδα.

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