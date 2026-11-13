Γιαννόπουλος για Στάη και Κοσιώνη: «Το αυθεντικό είναι πάντα καλύτερο»

Την προτίμησή του στην Έλλη Στάη έναντι της Σίας Κοσιώνη για τον ρόλο της σχολιάστριας σε δελτίο ειδήσεων εξέφρασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την ενημερωτική και ψυχαγωγική τηλεόραση, εξηγώντας παράλληλα γιατί δεν παρακολουθεί τις εκπομπές της ΕΡΤ.

Τη δική του άποψη για πρόσωπα και εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης εξέφρασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και αποκάλυψε ποια δημοσιογράφο θα ήθελε να βλέπει περισσότερο στη μικρή οθόνη. Ο ίδιος δήλωσε πως του λείπει η Έλλη Στάη, ενώ ξεκαθάρισε ότι την προτιμά από τη Σία Κοσιώνη για τη θέση της σχολιάστριας σε δελτίο ειδήσεων.

Η προτίμηση στην Έλλη Στάη

Αρχικά, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ρωτήθηκε ποιο τηλεοπτικό πρόσωπο θα ήθελε να επιστρέψει στην καθημερινότητά του. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη, καθώς αναφέρθηκε στην Έλλη Στάη, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την παρουσία και την τηλεοπτική της διαδρομή.

«Θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Μου λείπει ένα πρόσωπο από την τηλεόραση και δεν είναι της ψυχαγωγίας αλλά της ενημέρωσης. Είναι η μία και μοναδική Έλλη Στάη. Θέλω να τη βλέπω πάντα στην τηλεόραση. Η Έλλη Στάη είναι από τα λίγα πρόσωπα που με το που τα βλέπεις σε ένα δελτίο ειδήσεων, ανεβάζουν αμέσως το επίπεδο του δελτίου ειδήσεων και του καναλιού», ανέφερε.

Όταν μάλιστα κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην Έλλη Στάη και τη Σία Κοσιώνη για τον ρόλο της σχολιάστριας σε δελτίο ειδήσεων, ο ραδιοφωνικός παραγωγός δεν δίστασε να απαντήσει: «Έλλη Στάη. Το αυθεντικό είναι πάντα καλύτερο».

Η άποψή του για τις ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αναφέρθηκε και στη νέα εκπομπή της ΕΡΤ με τη Δέσποινα Καμπούρη και την Αφροδίτη Γραμμέλη, εξηγώντας πως δεν αποτελεί ένα από τα τηλεοπτικά προγράμματα που σκοπεύει να παρακολουθήσει.

Παρά το γεγονός ότι δήλωσε πως εκτιμά ιδιαίτερα τις δύο γυναίκες, αλλά και τον Θάνο Παπαχάμο, θεωρεί ότι οι ψυχαγωγικές εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο που δεν του κεντρίζει το ενδιαφέρον.

«Δεν περιμένω την εκπομπή της Δέσποινας Καμπούρη και της Αφροδίτης Γραμμέλη στην ΕΡΤ. Γιατί έτσι! Δεν βλέπω καμία εκπομπή στην ΕΡΤ. Μου είναι πολύ συμπαθής η Δέσποινα Καμπούρη και ο Θάνος Παπαχάμος και ειδικά η Αφροδίτη Γραμμέλη, που είμαστε φίλοι και την εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι κάτι που μου έχει τραβήξει την προσοχή για να το δω, γιατί όλες οι εκπομπές οι ψυχαγωγικές της ΕΡΤ έχουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Φαντάζομαι δεν θα ξεφεύγει», σημείωσε χαρακτηριστικά.