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ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13 έπεσε η Microsoft, θεωρίες για συντέλεια και πάρτι στα social media

13/11/2026 - 15:08 | | 6 λεπτά ανάγνωση
Παρασκευή και 13 έπεσε η Microsoft, θεωρίες για συντέλεια και πάρτι στα social media
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Αν κάποιος αναζητούσε την ιδανική ημερομηνία για την ψηφιακή συντέλεια του κόσμου, δύσκολα θα έβρισκε καλύτερη από την Παρασκευή και 13.

Η Microsoft αποφάσισε, έστω και άθελά της, να προσθέσει λίγη ακόμη μεταφυσική αγωνία στη διασημότερη γρουσούζικη ημέρα του ημερολογίου, αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες αντιμέτωπους με το απόλυτο εργασιακό θρίλερ: χωρίς Outlook, με προβλήματα στο Teams και με τα επαγγελματικά email να εξαφανίζονται από προσώπου γης.

Και ενώ επιχειρήσεις αναζητούν απεγνωσμένα λύσεις, στα social media έχει στηθεί ένα πάρτι που θυμίζει περισσότερο πανηγυρισμούς για τριήμερο παρά παγκόσμια τεχνολογική κρίση.

Η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει το σενάριο μιας σύγχρονης ταινίας καταστροφής. Μόνο που, αντί για μετεωρίτες, εξωγήινους και ζόμπι, η ανθρωπότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με κάτι που για εκατομμύρια εργαζομένους φαντάζει εξίσου τρομακτικό: την κατάρρευση των ψηφιακών εργαλείων με τα οποία λειτουργεί καθημερινά.

Το παγκόσμιο μπλακάουτ της Microsoft, που ξεκίνησε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και συνεχίστηκε την Παρασκευή, επηρέασε χρήστες σε τουλάχιστον 74 χώρες, δημιουργώντας προβλήματα σε ηλεκτρονική αλληλογραφία, εταιρικές επικοινωνίες και διαδικτυακές υπηρεσίες. Το Outlook αρνήθηκε να συνεργαστεί, το Teams εμφάνισε δυσλειτουργίες και το Copilot βρέθηκε επίσης στη λίστα των υπηρεσιών που αντιμετώπισαν προβλήματα. Για ορισμένους, η κατάσταση έμοιαζε με εφιάλτη. Για άλλους, όμως, ήταν η πρώτη φορά που μια παγκόσμια τεχνολογική βλάβη έμοιαζε με δώρο εξ ουρανού.

Όσο οι τεχνικοί της Microsoft προσπαθούσαν να επαναφέρουν τα συστήματα, εκατοντάδες χρήστες κατέκλυζαν τα social media με memes, σαρκαστικά σχόλια και ευχές για όσο το δυνατόν πιο αργή αποκατάσταση της βλάβης. Μία από τις αναρτήσεις που ξεχώρισαν προήλθε από εργαζόμενο στην Ταϊβάν, ο οποίος ζήτησε από τη Microsoft να μη βιαστεί να αποκαταστήσει το Outlook και, αν είναι δυνατόν, να θέσει εκτός λειτουργίας και το Teams για συντήρηση. Η ανάρτηση συγκέντρωσε περισσότερα από 18.000 likes μέσα σε λίγες ώρες, αποδεικνύοντας ότι η εργασιακή κόπωση μπορεί να ενώσει ανθρώπους πολύ αποτελεσματικότερα από οποιαδήποτε εταιρική πλατφόρμα συνεργασίας.

Άλλοι χρήστες ζητούσαν από τους τεχνικούς της εταιρείας να προσέχουν την υγεία τους, να μην πιέζονται υπερβολικά και, κυρίως, να απολαύσουν ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, μία σατιρική ανάρτηση στο X, που τους προέτρεπε να αφήσουν τα εκατοντάδες αδιάβαστα email για τη Δευτέρα, ξεπέρασε τις 3 εκατομμύρια προβολές. Ήταν ίσως η μοναδική φορά που τόσοι άνθρωποι σε διαφορετικές χώρες συμφώνησαν ότι ένα τεχνικό πρόβλημα δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη βιασύνη.

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι, ενώ βασικές υπηρεσίες της Microsoft αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, τα υπόλοιπα social media λειτουργούσαν κανονικά, προσφέροντας στους χρήστες την ιδανική διέξοδο για να σχολιάσουν την κατάσταση. Στο X, στο TikTok και στο Threads εμφανίστηκαν βίντεο και αναρτήσεις που αντιμετώπιζαν την κατάρρευση του Outlook σαν μια απρόσμενη εργασιακή αργία.

Άλλοι πανηγύριζαν για την προσωρινή απαλλαγή από τις ατελείωτες τηλεδιασκέψεις, ενώ κάποιοι σχολίαζαν ότι ο κόσμος πρόλαβε να ζήσει ακόμη μία κατάρρευση της Microsoft πριν από την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου GTA 6. Και φυσικά, η σύμπτωση με την Παρασκευή και 13 δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Για τους προληπτικούς, η ημερομηνία ήταν ήδη αρκετά ύποπτη.

Το μόνο που έλειπε ήταν να αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα φώτα, να εμφανιστεί μια μαύρη γάτα πάνω στο πληκτρολόγιο και να σταματήσει το Wi-Fi ακριβώς την ώρα της σημαντικότερης επαγγελματικής συνάντησης. Βέβαια, το διαδίκτυο έχει αποδείξει πως ακόμη και μπροστά στο ενδεχόμενο της συντέλειας, η ανθρωπότητα θα βρει λίγο χρόνο για να ανεβάσει ένα τελευταίο meme.

Πίσω από το διαδικτυακό χιούμορ, ωστόσο, η κατάσταση μόνο αστεία δεν είναι για τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τα συστήματα της Microsoft. Το μπλακάουτ προκάλεσε προβλήματα σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αεροπορικές εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες από την Ασία μέχρι την Αυστραλία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας, όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα φαξ. Ναι, τα φαξ. Εκείνα τα μηχανήματα που πολλοί πίστευαν ότι είχαν αποσυρθεί οριστικά από την ανθρώπινη ιστορία επέστρεψαν απροσδόκητα στο προσκήνιο, υπενθυμίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να κάνει εντυπωσιακά άλματα προς τα εμπρός, αλλά μερικές φορές χρειάζεται και μια μικρή επιστροφή στο 1995.

Η εταιρεία συνεχίζει τις προσπάθειες αποκατάστασης, αναφέροντας ότι παρατηρούνται ορισμένα θετικά αποτελέσματα από τις τεχνικές παρεμβάσεις.  Ωστόσο, μέχρι τις τελευταίες διαθέσιμες ενημερώσεις της Παρασκευής, δεν είχε ανακοινωθεί οριστικό χρονοδιάγραμμα πλήρους επαναφοράς, καθώς ορισμένοι διακομιστές παρουσίαζαν ξανά προβλήματα όταν δέχονταν αυξημένη κίνηση. Οι τεχνικοί εξετάζουν αλλαγές στη διαμόρφωση των συστημάτων και εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης του δικτύου, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση. Το πραγματικό πρόβλημα φαίνεται να είναι τεχνικό. Η χρονική συγκυρία, όμως, είναι αναμφίβολα κινηματογραφική.

Τελικά, η Παρασκευή και 13 δεν έφερε τη συντέλεια. Έφερε κάτι που για πολλούς εργαζομένους ήταν σχεδόν εξίσου απίστευτο: μια ολόκληρη εργάσιμη ημέρα με λιγότερα email.

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