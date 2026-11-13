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MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: Ξέσπασε κατά Γιαννόπουλου – «Ψευτοπροοδευτικοί»

13/11/2026 - 15:30 | | 3 λεπτά ανάγνωση
Γιώργος Λιάγκας: Ξέσπασε κατά Γιαννόπουλου – «Ψευτοπροοδευτικοί»
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Ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια του «Πρωινού» εκνευρίστηκε με τα σχόλια του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου σχετικά με τη συνέντευξη της Εριέττας Μαυρουδή.

Γιώργος Λιάγκας: Ξέσπασε κατά Γιαννόπουλου – «Ψευτοπροοδευτικοί»
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κλήθηκε να σχολιάσει τον σάλο που ξέσπασε μετά τη συνέντευξη και πήρε θέση. «Η Εριέττα Μαυρουδή είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Η ίδια η Ναταλία που έχει περάσει τα χίλια μύρια, έχει πάρει θέση γι’ αυτό το θέμα και επιβεβαίωσε αυτό που ξέρω ότι είναι οκ με τη μητέρα της. Είναι δύο κυρίες που κάποια στιγμή είχαν τον ίδιο σύντροφο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι προηγούμενα μπορεί να έχουνε και κάποια στιγμή εκμυστηρεύεται η κάθε μια τη δική της αλήθεια. Δε μας πέφτει λόγος. Λίγο το έχουμε παρατραβήξει και το κυριότερο έχουμε γίνει πάρα πολύ συντηρητικοί.

Είμαστε σε μια εποχή που αν κάποιος πει κάτι που βγαίνει από το politically correct, γιατί το politically correct είναι να υπάρχουν τα γκρουπ με τις μανούλες ας πούμε και όποια πει δεν μου αρέσει να είμαι μανούλα και ας έκανα παιδί, στην πυρά. Όλο αυτό το bullying που έχει πέσει τόσες μέρες για αυτή τη γυναίκα και το cancel πραγματικά με ενοχλεί». Μετά το τέλος του βίντεο ο Γιώργος Λιάγκας πήρε κι εκείνος θέση λέγοντας: «Επειδή εγώ δεν είμαι γλυκανάλατος και δεν ντρέπομαι να πω τη γνώμη μου, με βάση αυτά που είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, πέφτω από τα σύννεφα. Βέβαια, το ήξερα ότι οι ψευτοπροοδευτικοί θα ονομάσουν συντηρητισμό το να βγαίνουμε να λέμε δημόσια ότι οφείλουμε να αγαπάμε τα παιδιά μας. Αν πραγματικά εγώ πρέπει να κοκκινίσω από ντροπή επειδή δύο τρεις μέρες εκπέμπω ένα λόγο ότι πρέπει να αγαπάμε, να αγκαλιάζουμε και να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, δεν πειράζει, ας μου μείνει η συντήρηση. Σας χαρίζω την προοδευτικότητα.

Γιώργος Λιάγκας: Ξέσπασε κατά Γιαννόπουλου – «Ψευτοπροοδευτικοί» Πάρτε τη, τυλίξτε τη, κάντε τη ό,τι θέλετε και πηγαίνετε κοιμηθείτε μαζί της. Εγώ προτιμώ να κοιμάμαι με τα παιδιά μου και εσείς κοιμηθείτε με την προοδευτικότητά σας. Μίλησε ότι κατακρεουργήσαμε την κυρία Μαυρουδή. Δεν κατακρεουργήσαμε καθόλου την κυρία Μαυρουδή. Η κυρία Μαυρουδή με αυτά που είπε κατακρεούργησε η ίδια τον εαυτό της. Αλλά αυτό είναι δικό της θέμα. Εγώ δεν έκρινα καμία κυρία Μαυρουδή. Ποτέ δεν μπήκα σε μια λογική να πω αν τα βρήκαν δεν τα βρήκαν οι δύο γυναίκες αυτές και με γεια τους και χαρά τους που τα βρήκαν.

Γιώργος Λιάγκας: Ξέσπασε κατά Γιαννόπουλου – «Ψευτοπροοδευτικοί»Και μπράβο στη Ναταλία που τα βρήκε μαζί της. Δεν κρίνουμε ανθρώπους. Κρίνουμε όμως κοινωνικά θέματα μέσω των απόψεων των ανθρώπων. Ας μου πει λοιπόν ο κύριος Ποσειδώνας Γιαννόπουλος πότε εμείς κάναμε χαρακτηρισμό για την κυρία Μαυρουδή. Αν αυτό για μένα είναι μήνυμα συντηρητισμού που εκπέμπει η τηλεόραση, σας χαρίζω τον προοδευτισμό σας. Ζήστε με αυτόν. Ας είμαι συντηρητικός, συντηρητικούρα, παλιακός και ας αγαπάω τα παιδιά μου. Δεν με πειράζει».

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