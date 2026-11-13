Η Αθήνα φοράει τα γιορτινά της: Έρχεται η μεγάλη φωταγώγηση

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων ετοιμάζεται να μπει η ελληνική πρωτεύουσα, καθώς ο Δήμος Αθηναίων ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου. Το κεντρικό ραντεβού έχει δοθεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, όταν η πλατεία Συντάγματος θα πλημμυρίσει από φως, μουσική και παιδικά χαμόγελα, σηματοδοτώντας την αρχή των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς θα είναι το εντυπωσιακό φυσικό έλατο, ύψους 21 μέτρων, ένα από τα ψηλότερα που έχουν τοποθετηθεί ποτέ στην καρδιά της Αθήνας. Το δέντρο ταξιδεύει στην πρωτεύουσα από φυτώριο στις Ανω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης. Για τον στολισμό του επιλέχθηκε ένας κλασικός, αλλά λαμπερός συνδυασμός από κόκκινες και χρυσές μπάλες, σύγχρονα φωτεινά διακοσμητικά από πλεξιγκλάς και μια πλούσια γιορτινή γιρλάντα.

Η φωταγώγηση αναμένεται να προσφέρει ένα μοναδικό υπερθέαμα, καθώς στην πλατεία Συντάγματος θα τοποθετηθούν συνολικά 21.000 μέτρα γιρλάντας, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 168.000 λαμπιόνια. Την εορταστική εικόνα της κεντρικής πλατείας θα συμπληρώσουν φωτεινά αστέρια και στεφάνια στις κολόνες, καθώς και ένας φωτεινός Αγιος Βασίλης που θα αποτελέσει πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, ο εορταστικός διάκοσμος επεκτείνεται στον εμπορικότερο πεζόδρομο της πόλης, την οδό Ερμού, όπου μια εντυπωσιακή φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες θα υποδέχεται τους περαστικούς κάτω από ένα σκηνικό γεμάτο γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια, ενώ ανανεωμένος θα είναι ο στολισμός και στις γειτονιές της πόλης.

Το πρόγραμμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου είναι σχεδιασμένο ώστε να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των πολιτών από νωρίς το απόγευμα. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 17:30, με τον Γιώργο Λιανό να αναλαμβάνει την παρουσίαση της βραδιάς. Λίγο αργότερα, στις 17:45, η Big Band του Δήμου Αθηναίων θα δώσει τον πρώτο γιορτινό τόνο με τζαζ και χριστουγεννιάτικες διασκευές, ενώ στις 18:30 τη σκυτάλη θα πάρει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου με αγαπημένες κλασικές μελωδίες.

Στις 19:00, τη σκηνή της πλατείας Συντάγματος θα καταλάβει η Μαρίνα Σπανού, η οποία μαζί με τους μουσικούς της θα ταξιδέψει το κοινό με τα τραγούδια της, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα λίγο πριν από την κορύφωση της εκδήλωσης. Στις 19:30 ακριβώς θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πλαισιωμένος από τον Γιώργο Λιανό και τη Μαρίνα Σπανού, θα δώσει το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπιόνια του δέντρου, φωτίζοντας επίσημα την πόλη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Αθηναίων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη Μαρία Βλάμη, διασφαλίζοντας ότι η γιορτή της πόλης θα είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις. Σε ολόκληρη την πόληπροβλέπεται η τοποθέτηση 77.220 μέτρων γιρλάντας σε 50 σημεία, 1.958 φωτιστικών σε 84 τοποθεσίες, 1.315 εναέριων διακοσμητικών, 1.330 φωτοσωλήνων και 62 τρισδιάστατων συνθέσεων σε πλατείες και πεζοδρόμους..