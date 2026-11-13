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«Αντώνιος και Κλεοπάτρα»: Η Κλεοπάτρα έχει άσο στο μανίκι της

13/11/2026 - 16:03 | | 2 λεπτά ανάγνωση
«Αντώνιος και Κλεοπάτρα»: Η Κλεοπάτρα έχει άσο στο μανίκι της
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Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» ο θάνατος του Διαγόρα Ευθυμίου, του εκδότη, αναστατώνει τη ζωή του Πασχάλη (Δημήτρης Τσίκλης) γιατί η χήρα του, η Ροζαλία (Χρύσα Ρώπα), είναι μια αυταρχική γυναίκα που θέλει να αποκαλύψει στο κοινό ποια είναι η Ρωξάνη Μπελφλέρ.

«Αντώνιος και Κλεοπάτρα»: Η Κλεοπάτρα έχει άσο στο μανίκι τηςΠαράλληλα, η Έλενα (Νικόλ Χριστοδούλου) εμφανίζει στη Ζέτα (Φανή Γεωργακοπούλου) τον Νικήτα (Άρης Δελαγραμμάτικας) ως βιολογικό πατέρα του γιου της και η Ζέτα αγωνιά μήπως την βγάλουν οριστικά από τη ζωή του παιδιού.

Ο Βασίλης (Κώστας Κόκλας) βρίσκει το κραγιόν που ξέχασε η Λήδα (Μαρία Βοσκοπούλου) και νομίζει ότι είναι της Στεφανίας (Χριστίνα Σωτηρίου). Αυτή αρνείται ότι είναι δικό της και τον παρατάει σύξυλο.

«Αντώνιος και Κλεοπάτρα»: Η Κλεοπάτρα έχει άσο στο μανίκι τηςΟ Τρύφωνας (Χριστόφορος Χριστοφόρου) ζητάει συγνώμη από τη Σύλια (Έλενα Χριστοφή) για τη συμπεριφορά του κι εκείνη τον συγχωρεί, αλλά με επιφύλαξη. Η Ροζαλία ψάχνει τρόπο να σπάσει τον όρο του συμβολαίου του Πασχάλη με τον εκδοτικό οίκο, που την εμποδίζει να αποκαλύψει ποια είναι η Ρωξάνη. Η Ζέτα ζητάει τη βοήθεια του αδελφού της, του Μηνά (Ηλίας Ανδρέου), για τη δίκη κι αυτός της υπόσχεται να βοηθήσει.

«Αντώνιος και Κλεοπάτρα»: Η Κλεοπάτρα έχει άσο στο μανίκι τηςΕν όψει της δίκης, ο Αντώνης (Μάριος Μαριόλος) μιλάει με την Έλενα και τον Νικήτα. Στόχος να περιορίσουν δικαστικά τα γονεϊκά δικαιώματα της Ζέτας. Μια ανακάλυψη της Κλεοπάτρας (Ειρήνη Τάσσου) όμως για τον Νικήτα, της δίνει ένα πλεονέκτημα που ο Αντώνης δεν το ξέρει. Οι σχέσεις τους εξακολουθούν να είναι τεταμένες και ο καβγάς είναι έτοιμος να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή.

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