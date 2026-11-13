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Πειραιάς: Έκρηξη σε διαμέρισμα στην Ακτή Θεμιστοκλέους

13/11/2026 - 20:26 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Πειραιάς: Έκρηξη σε διαμέρισμα στην Ακτή Θεμιστοκλέους
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Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στον Πειραιά, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα στην Ακτή Θεμιστοκλέους, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά.

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα στον Πειραιά, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή της Ακτής Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται κοντά στη συμβολή της Ακτής Θεμιστοκλέους με την οδό Κοτζιάδων. Από την έκρηξη εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, η οποία είχε ήδη σβήσει πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο.

Πειραιάς: Έκρηξη σε διαμέρισμα στην Ακτή Θεμιστοκλέους

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

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