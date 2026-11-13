Γιάννης Παπαμιχαήλ: Επανεμφανίστηκε με νέα ανάρτηση-φωτιά

Με νέα μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook επανήλθε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μετά τη συζήτηση που προκάλεσαν τα βίντεο που είχε δημοσιεύσει τις προηγούμενες ημέρες. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ επανήλθε δημόσια, δημοσιεύοντας ένα εκτενές κείμενο στο οποίο αναφέρεται σε υποθέσεις που, όπως υποστηρίζει, απασχολούν τον ίδιο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η νέα παρέμβασή του έρχεται ενώ είχαν προηγηθεί σχόλια και εκδηλώσεις ανησυχίας από διαδικτυακούς φίλους του, εξαιτίας της εικόνας του στα προηγούμενα βίντεο. Το θέμα είχε απασχολήσει και τηλεοπτικές εκπομπές, με τον Μάκη Δελαπόρτα να διαβεβαιώνει δημόσια ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δεν νοσηλεύεται ξανά και ότι βρίσκεται καλά στην υγεία του.

Η νέα ανάρτηση και οι αναφορές σε υπηρεσίες ασφαλείας

Στο καινούργιο κείμενό του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς του για απειλές και κάνει αναφορές σε αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, στην Europol, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και σε μέλη ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Παράλληλα, αναφέρεται σε πρόσωπα που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, συνδέονται με μια εγκληματική οργάνωση, την οποία αποκαλεί «Greek Criminal Enterprise». Ιδιαίτερη μνεία κάνει στον αντεισαγγελέα Βουρλιώτη, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει κίνδυνος για τον ίδιο και συγγενικά του πρόσωπα.

Στη συνέχεια περιγράφει ένα περιστατικό με τηλεφωνική κλήση που, όπως υποστηρίζει, εμφανίστηκε στο κινητό του με το όνομα γυναίκας από τη Ρόδο, την οποία χαρακτηρίζει δολοφονημένη. Ισχυρίζεται ότι διαπίστωσε πως η συγκεκριμένη κλήση εμφανιζόταν ως εξερχόμενη από τη συσκευή του, ενώ αμφισβητεί και την ύπαρξη του αριθμού που αναγραφόταν.



Οι ισχυρισμοί για επικοινωνία με την Αντιτρομοκρατική

Στην ίδια ανάρτηση περιγράφει ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει με την Αντιτρομοκρατική και στελέχη της ΕΥΠ, προκειμένου, όπως αναφέρει, να παραδώσει στοιχεία που θεωρεί σημαντικά για την υπόθεση.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι είχε ζητήσει να ενημερωθεί εισαγγελέας και να εξεταστεί η έκδοση ενταλμάτων έρευνας και σύλληψης για οκτώ πρόσωπα. Κατά τη δική του εκδοχή, οι κινήσεις που θεωρούσε αναγκαίες δεν ολοκληρώθηκαν στον χρόνο που εκτιμούσε ότι έπρεπε, με αποτέλεσμα να χαθεί μια σημαντική ευκαιρία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο Παπαμιχαήλ επιμένει ότι διαθέτει στοιχεία για τις καταγγελίες του και υποστηρίζει ότι όσα αναφέρει δεν αποτελούν απλώς προσωπικούς ισχυρισμούς. Δεν παραθέτει, ωστόσο, στην ανάρτηση δημόσια έγγραφα ή άλλα ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.



Η προηγούμενη τοποθέτηση του Μάκη Δελαπόρτα

Η νέα δημοσίευση έρχεται μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν τα προηγούμενα βίντεο του Γιάννη Παπαμιχαήλ. Ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος διατηρεί φιλική σχέση μαζί του, είχε παρέμβει τηλεοπτικά για να διαψεύσει τις πληροφορίες ότι νοσηλεύεται ξανά.

«Δεν νοσηλεύεται ξανά στο νοσοκομείο ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι καλά στην υγεία του», είχε αναφέρει στην εκπομπή «Super Κατερίνα», προσθέτοντας ότι βρίσκεται δίπλα του ως φίλος, όποτε χρειάζεται τη στήριξή του.