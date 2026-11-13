Τζένη Χειλουδάκη: Το μήνυμα λίγο πριν από το χειρουργείο

Ένα προσωπικό μήνυμα γεμάτο συγκίνηση και απολογισμό ζωής μοιράστηκε η Τζένη Χειλουδάκη λίγο πριν υποβληθεί σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Μέσα από τη μακροσκελή ανάρτησή της στα social media, αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας της, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια.

Λίγο πριν περάσει την πόρτα του χειρουργείου, η Τζένη Χειλουδάκη θέλησε να επικοινωνήσει με τους διαδικτυακούς της φίλους, κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της σε ανθρώπους που τη βοήθησαν στις δύσκολες στιγμές της.

Η ίδια αποκάλυψε πως επιθυμεί να έχει πολλά ακόμη χρόνια ζωής, καθώς αισθάνεται ότι έχει βρει πλέον την εσωτερική της γαλήνη και έχει μάθει να φροντίζει περισσότερο τον εαυτό της. Όπως έγραψε, μετά τον θάνατο της μητέρας της πέρασε μια δύσκολη περίοδο, κατάφερε όμως να σταθεί ξανά στα πόδια της.

«Επιθυμώ να έχω πολλά χρόνια ζωής ακόμα. Έχω βρει την απόλυτη γαλήνη θεωρώ ότι επιτέλους αγάπησα τον εαυτό μου ώστε πια να τον φροντίζω όπως πρέπει και έβγαλα από τη ζωή μου τοξικούς ανθρώπους αλλά συγχρόνως αναγνώρισα τα λάθη μου φώτισα τα σκοτάδια μου και προχώρησα. Είμαι διάφανη δεν έχω να κρύψω τίποτα και ευελπιστώ ότι τα καλύτερα τα απλά τα όμορφα που επιζητώ θα έρθουν. Μετά τον θάνατο της μητέρας μου και αφού πάλεψα με τους δαίμονές μου δεν ηττήθηκα αλλά στάθηκα στα πόδια μου δυνατότερη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τα δημόσια «ευχαριστώ» σε γνωστά πρόσωπα

Στην ίδια ανάρτηση, η Τζένη Χειλουδάκη θέλησε να αναφερθεί ονομαστικά σε ανθρώπους που, όπως λέει, της συμπαραστάθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους βρίσκονται γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής, της δημοσιογραφίας και της μόδας.

Στη λίστα της περιλαμβάνονται η Ναταλία Γερμανού, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, η Έλενα Ακρίτα, η Ζήνα Κουτσελίνη, η Σεμίνα Διγενή, η Σοφία Φιλιππίδου, η Αλεξάνδρα Τσόλκα, η Μπέτυ Βακαλίδου, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Χάρης Σιανίδης, ο Γιάννης Μαρκετάκης, ο Βασίλης Ζούλιας, η Άντζελα Ευριπίδη, η Αγνή Μαριακάκη και η Λεοντία.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον φιλανθρωπικό σύλλογο Σητείας, αλλά και εκατοντάδες ακόμη ανθρώπους που, όπως σημείωσε, της προσέφεραν τη βοήθειά τους όταν τη χρειάστηκε.

Η ίδια αναφέρθηκε και σε όσους την πλήγωσαν στο παρελθόν, τονίζοντας πως έχει επιλέξει να αφήσει πίσω της τις αρνητικές εμπειρίες και να προχωρήσει.

Το όνειρο για μια ήρεμη ζωή

Κλείνοντας την εξομολόγησή της, η Τζένη Χειλουδάκη εξέφρασε την ελπίδα όλα να πάνε καλά με την υγεία της, ώστε να συνεχίσει να φροντίζει την αγαπημένη της Σοφία. Μοιράστηκε, μάλιστα, την εικόνα της ζωής που ονειρεύεται για τα επόμενα χρόνια: έναν ήσυχο κήπο, βιβλία, ζωάκια και την ηρεμία της μοναχικότητας.

«Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με τα θέματα υγείας μου ώστε να συνεχίσω να φροντίζω την υπέροχη Σοφία μου και κάποια στιγμή στα δικά μου γεράματα να είμαι μέσα στον κήπο μου με το ξύλινο Καλυβάκι μου ανάμεσα σε ζωάκια βιβλία μπαξέδες και την μοναχικότητα που πια επιθυμώ. Να έχετε όλοι καλή υγεία Η Τζένη σας», κατέληξε στην ανάρτησή της.