Ανδρομάχη: «Έπαθα κρίση πανικού πάνω στη σκηνή»

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του διαζυγίου της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη, έπειτα από έναν χρόνο έγγαμου βίου και την απόκτηση του μονάκριβου γιου τους Γεράσιμου, η τραγουδίστρια έκρινε και αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να μιλήσει δημόσια για τα νέα δεδομένα στην προσωπική της ζωή.

Επέλεξε, ωστόσο, να δώσει την πρώτη συνέντευξή της μετά τον χωρισμό σε ένα διαδικτυακό μέσο, συγκεκριμένα στο κανάλι του Γιώργου Γιαννούλια στο YouTube, αντί για κάποιο έντυπο ή τηλεοπτική εκπομπή.

«Επαθα κρίση πανικού πάνω στη σκηνή. Από τα γόνατα και κάτω ένιωθα ότι είχα παγώσει και ότι θα πέσω. Εκανα υπομονή και μόλις βγήκε ο Θοδωρής Φέρρης, είπα πως όταν ανοίξει η πόρτα, θα φύγω. Και άνοιξε η πόρτα και εξαφανίστηκα. Το έπαθα αρκετές βραδιές εκείνο το διάστημα. Ηταν κακό το mood…» είπε αρχικά η Ανδρομάχη, περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα λόγω της πίεσης που αισθανόταν εξαιτίας του ότι η προσωπική της ζωή απασχολούσε τόσο έντονα τα media.

«Μια οποιαδήποτε απόφαση θέλει σκέψη»

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια, η οποία έχει πρεμιέρα σήμερα στο Theama μαζί με τον Χρήστο Μενιδιάτη, εξομολογήθηκε πως το διαζύγιο από τον Γιώργο Λιβάνη ήρθε έπειτα από ώριμη σκέψη. «Πάντα μια οποιαδήποτε απόφαση θέλει σκέψη, τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και όταν μιλάμε για το κομμάτι “γάμος”, σκέφτεσαι πρώτα τι είναι καλύτερο για το παιδί σου και μετά τι είναι καλύτερο και για τους δύο, και προχωράς όπως πρέπει να προχωρήσεις, όσο δύσκολο και να είναι. Στην Ελλάδα είναι πάντα έντονο το “τι θα πει ο κόσμος”, αλλά δεν υπήρξε καν αυτή η σκέψη. Αδιαφορία και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις.

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Ολα για καλό γίνονται» είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι η σχέση της με τον πρώην άντρα της είναι καλή. Οσον αφορά τον μικρό Γεράσιμο, επισήμανε πως δεν έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί. «Ολα είναι καλά τώρα, είμαστε αγαπημένοι, το παιδάκι μας είναι καλά. Τέλος. Δεν νομίζω να το ξέρει και αυτή η σκέψη επικράτησε κιόλας γιατί είναι μικρούλης και θα εγκλιματιστεί πολύ εύκολα. Είναι ένα μωρό που παίρνει τόση αγάπη» σχολίασε.

Κορίτσια! Ο Γιώργος Λιβάνη με six pack

Φαίνεται πως ο Γιώργος Λιβάνης έχει αποφασίσει να γυρίσει σελίδα και μάλιστα με τρόπο που δεν περνά απαρατήρητος!

Λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού του από την Ανδρομάχη ο τραγουδιστής ανέβασε στο Instagram μια άκρως αποκαλυπτική φωτογραφία από το γυμναστήριο, αφήνοντας το πάνω μέρος της ενδυμασίας του στην άκρη και τους κοιλιακούς του σε πρώτο πλάνο! Μπροστά στον καθρέφτη, με το σώμα εμφανώς γυμνασμένο και τη διάθεση για ανανέωση να αποτυπώνεται στο στιγμιότυπο, ο Λιβάνης συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση «New character unlocked», δηλαδή «Ξεκλειδώθηκε νέος χαρακτήρας», και τα ανάλογα emojis από τον κόσμο των video games.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Livanis (@giorgos_livanis)

Νέο level, λοιπόν, για τον δημοφιλή τραγουδιστή, με το Instagram να παίρνει μια καλή γεύση από την ανανεωμένη εμφάνισή του! Το timing, πάντως, είχε το δικό του ενδιαφέρον, καθώς την ίδια ημέρα η Ανδρομάχη έδινε την πρώτη της συνέντευξη μετά τον χωρισμό τους. Σύμπτωση ή απλώς δύο διαφορετικές σελίδες στο ίδιο προσωπικό κεφάλαιο; Την ίδια στιγμή, ο τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στο μουσικό vidcast «Stage Stories», στο οποίο μίλησε με τρυφερότητα για τον γιο του Γεράσιμο, τον οποίο χαρακτήρισε τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής του.