Νέα δοκιμασία μετά το εγκεφαλικό για τον Στάθη Μαντζώρο

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να επιστρέψει ο Στάθης Μαντζώρος, περίπου έναν μήνα μετά την έξοδό του από τον Ερυθρό Σταυρό και την επιστροφή του στο σπίτι, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Μιχάλης Αεράκης. Ο ηθοποιός ταλαιπωρείται από ίωση, με τη σύζυγό του να κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Ελπίς», ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από 17 μήνες.

Ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε για την κατάσταση του συναδέλφου του στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου. Όπως εξήγησε, ο Μαντζώρος έχει παρουσιάσει βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, καθώς έχει βγει από το κώμα και πλέον αντιδρά σε διάφορα ερεθίσματα.

Η επιστροφή στο νοσοκομείο και η νεότερη εικόνα

«Ο Στάθης ταλαιπωρείται εδώ και 17 μήνες με ένα εγκεφαλικό. Νοσηλευόταν στον Ερυθρό μέχρι πριν από έναν μήνα και επέστρεψε σπίτι, σε πολύ καλύτερη κατάσταση θα έλεγα. Τουλάχιστον αντιδρά, έχει φύγει από το κώμα που ήταν τόσους μήνες και τώρα ταλαιπωρείται από μία μικρή ίωση και η γυναίκα του τον πήγε στο νοσοκομείο Ελπίς. Θέλω να σας πω ότι θα το ξεπεράσει και αυτό», ανέφερε ο ηθοποιός.

Ο Αεράκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο συνάδελφός του θα ξεπεράσει και αυτή τη νέα δυσκολία, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα που του παρέχει.

Η ανάγκη για κέντρο αποκατάστασης και η οικονομική στήριξη

Παρά τη βελτίωση που έχει παρουσιάσει, η πορεία του Στάθη Μαντζώρου απαιτεί συνέχεια στη φροντίδα και ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο Μιχάλης Αεράκης επισήμανε ότι η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποτελεί απαραίτητο επόμενο βήμα, ωστόσο το οικονομικό κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Όπως ανέφερε, συνάδελφοί του και άλλοι άνθρωποι έχουν ήδη κινητοποιηθεί, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν το ποσό που απαιτείται για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η φροντίδα του ηθοποιού.

«Σίγουρα πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Τα χρήματα όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, είναι πάρα πολλά. Κάναμε ό,τι μπορούμε, συνάδελφοι και όχι μόνο, να μαζευτεί ένα ποσό τέτοιο που να μπορέσει απρόσκοπτα να γίνει η συνέχεια της νοσηλείας του», πρόσθεσε.